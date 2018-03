Orpo haluaa löytää tavan toteuttaa sijoitussäästötilin – ”budjettiriihessä olisi mahdollisuus tehdä päätöksiä”

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) tavoitteena on löytää tapa toteuttaa sijoitussäästötili. Orpon mukaan päätökset on mahdollista tehdä vielä tämän hallituksen aikana. Asiaa pohtineen työryhmän työ päättyy tänä keväänä.

– Minun tavoitteena on se, että kun työryhmän työ saadaan valmiiksi, niin sen jälkeen lähdetään nopeasti eteenpäin ja budjettiriihessä olisi mahdollisuus tehdä päätöksiä, Orpo sanoi toimittajille Vero 2018 -tapahtumassa tänään.

Hänen mukaansa tavoite on luoda yksinkertainen järjestelmä, joka tekee piensijoittamisen helpommaksi ja yksinkertaisemmaksi. Ajatuksena on, että tilin sisällä voisi operoida eikä kaikissa vaiheissa tulisi veronmaksua, vaan vero maksettaisiin vasta voittoja kotiuttaessa.

”Voisi palvella kansankapitalismin edistämistä”

Sijoitussäästötilejä on käytössä maailmalla ja tili voidaan toteuttaa eri tavoilla. Sijoitussäästötili on noussut julkisuudessa esille erityisesti osakesijoittamiseen liittyen. Tilin sisällä saattaisi esimerkiksi olla mahdollista myydä osakkeita ja sijoittaa varoja uudelleen ilman välittömiä verovaikutuksia.

Orpo tyytyi tänään puhumaan mallista yleisellä tasolla, eikä ottanut kantaa malliin tarkemmin.

– Tämä pitää sisällään hyvin paljon yksityiskohtia ja on erilaisia malleja myöskin maailmalta. Vertailemme niitä ja siksi en ottaisi kovin yksityiskohtaisia kantoja, Orpo sanoi.

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtajan Teemu Lehtisen mukaan sijoitussäästötili olisi toteutuessaan hyvä täydennys. Lehtisen mukaan sijoitussäästötilin pitää olla kuitenkin tiukasti rajattu ja selkeästi toimiva.

– Meidän täytyy olla huolellisia, ettei sotketa itse pääjärjestelmää, joka toimii sinällään hyvin, Lehtinen sanoi.

Lehtisen mukaan sijoitussäästötili voisi palvella kansankapitalismin edistämistä ja tavallisten suomalaisten mahdollisuutta säästää pörssiosakkeisiin.

– Sijoitussäästötilille on tärkeintä, että sinne voidaan pörssiosakkeita sijoittaa turvallisesti niin, että sijoitussäästötilin sisällä ei vielä verotus laukea, Lehtinen sanoi.

