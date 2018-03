Orpo pohjoisten maiden yhteistyöstä: Saksan takanakin on elämää

Suomi ei ole vielä valmis hyväksymään EU:n pankkipakettia, joka avaisi oven yhteiselle talletussuojalle.

EU-maiden valtiovarainministerit ovat neuvottelemassa keinoista, joilla pankkien riskejä saadaan vähennettyä ennen kuin päätöksiä talletussuojasta tehdään.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan paketti ei ole vielä valmis. Suomi toivoo muilta ”pohjoisilta mailta” tukea, jotta sen valmistelua jatkettaisiin.

Kahdeksan pohjoisen maan ryhmä on tiivistänyt välejään samaan aikaan kun Saksalta ja Ranskalta on odotettu yhteistä esitystä talous- ja rahaliiton tiivistämisestä.

Maat julkaisivat vähän aikaa sitten kannanoton, jossa ne toivoivat malttia euroalueen uudistuksiin. Kannanotossa olivat Suomen lisäksi mukana Hollannin, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin, Tanskan ja Viron valtiovarainministerit.

– Me haluamme näyttää, että Saksan takanakin on elämää. Meillä on oma tahto, oma näkemys, Orpo sanoo.

Myös Saksa on hänen mukaansa suhtautunut kriittisesti nyt pöydällä olevaan suunnitelmaan pankkien riskien vähentämisestä.

Pankkipaketin isoin kysymys on varsinkin se, miten pankkien taseet saadaan puhdistettua järjestämättömistä luotoista. Suunnitelman tekeminen takkuaa Orpon mukaan edelleen.

Hän uskoo, että ministerineuvostosta löytyy silti myös kannatusta, minkä takia paketti voi lopulta mennä läpi vaaditun enemmistön turvin.

STT

