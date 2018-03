Orpo: Tavoitteeni on löytää tapa toteuttaa sijoitussäästötili

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallituksen tavoite on vahvistaa kotimaista omistajuutta.

– Tässä valossa pidän sijoitussäästötiliä erittäin mielenkiintoisena ja uskon, että se olisi erinomainen suomalaisille piensijoittajille, Orpo sanoi Vero 2018 -tapahtumassa tänään.

Sijoitussäästötili tukisi Orpon mukaan merkittävästi kotimaisen piensijoittamisen edellytyksiä.

Orpo asetti viime kesänä työryhmän arvioimaan eri sijoitusmuotojen verokohtelua. Orpo on myös pyytänyt työryhmää arvioimaan sijoitussäästötilin käyttöönottoa Suomessa.

Työryhmä päättää työnsä vielä tänä keväänä. Orpo odottaa työryhmän esityksiä mielenkiinnolla. Hänen tavoitteensa on löytää tapa toteuttaa sijoitussäästötili.

Sijoitussäästötili voidaan toteuttaa eri tavoilla. Julkisuudessa on keskusteltu mallista, jossa tilin sisäisiä tapahtumia ei veroteta, vaan tuottojen verotus tapahtuu vasta varoja nostettaessa tililtä.

STT

