Ostoskeskuspalo tappoi yli 60 Siperiassa – uhrien joukossa paljon lapsia, osa koululaisista oli tullut paikalle juhlimaan loman alkua

Siperiassa ainakin 64 ihmistä on saanut surmansa ostoskeskuspalossa, kertovat viranomaiset. Hätätilaministeri Vladimir Putshkovin mukaan lisää uhreja ei enää uskota löytyvän, vaikka palopaikan raivaustyöt ovat edelleen kesken. Uhreista suuri osa on lapsia.

Tulipalo Winter Cherry -ostoskeskuksessa Kemerovon hiilikaivoskaupungissa Keski-Siperiassa syttyi eilen. Ostoskeskuksen lisäksi samassa talossa oli ainakin elokuvateatteri, keilahalli ja lasten leikkitiloja. Palon syttymissyystä ei heti ollut täyttä varmuutta, mutta alueen varakuvernöörin mukaan tulipalo on saattanut saada alkunsa lasten trampoliinihuoneesta, missä sytyttimellä leikkinyt lapsi olisi sytyttänyt tuleen pehmusteena olleet vaahtomuovit, kertoo BBC. Tuli levisi sen jälkeen räjähdysmäisesti.

Toisten tietojen mukaan palo syttyi elokuvateatterissa.

Palo sai alkunsa ostoskeskuksen yläkerroksista, missä sekä leikkitilat ja elokuvateatteri sijaitsivat.

Palohälytystä ei heti otettu todesta

Silminnäkijät kertoivat Venäjän televisiossa, ettei palohälytys kuulunut kunnolla. Ne, jotka kuulivat hälytyksen, eivät heti ottaneet sitä vakavasti.

– Palohälytys kuului vain kahdesti. Emme ottaneet sitä ensin tosissamme, vaan ajattelimme, että vessassa jotkut roskat ovat syttyneet tuleen. Sitten päädyimme ulos pimeyteen ja savuun. Olimme kaikki aivan mustia. Vain parin kolmen minuutin aikana savusta oli tullut niin paksua, kertasi palosta selvinnyt Anastasia Klepova.

Paniikissa monet lapset joutuivat eroon vanhemmistaan. Uutistoimisto RIA Novostin mukaan ostoskeskukseen oli saapunut muualta muun muassa koululuokka juhlistamaan loman alkua. Oppilaiden kanssa oli opettaja ja muutamia aikuisia.

Palossa loukkaantui toistakymmentä ihmistä. Terveysministeri Veronika Skvortsovan mukaan pahimpia vammoja saivat 11- ja 18-vuotiaat pojat, jotka pakenivat liekkejä hyppäämällä yläkerroksien ikkunoista.

Poliisi on aloittanut tutkinnan palosta. Neljä ihmistä, muun muassa rakennuksen vuokraaja ja ostoskeskusta ylläpitävän yhtiön toimitusjohtaja, on pidätetty.

Presidentti Vladimir Putin on esittänyt surunvalittelunsa uhreille ja heidän omaisilleen.

Venäjän tuhoisimpia paloja sataan vuoteen

Uutistoimisto RIA Novostin mukaan Kemerovon palo on yksi seitsemästä tuhoisimmasta Venäjällä sataan vuoteen. Tätäkin tuhoisampi syttyi Permissä vuonna 2009. Yökerhopalossa kuoli yli 150 ihmistä.

Mustanmeren alueella Kubanissa Kamyshevskajan kylässä paloi vuonna 2007 vanhainkodissa. Palossa kuoli 63 ihmistä, heistä suuri osa liikuntakyvyttömiä vanhuksia.

Samarassa virastorakennuksen palossa kuoli vuonna 1999 57 ihmistä.

”Hälytystä ei kuultu, väki tungeksi kapeista ovista”

Palon syttymissyytä ei toistaiseksi tiedetä.

– Toistaiseksi on aikaista puhua tapahtuneen syistä, sanoi hätätilaministeri Vladimir Putshkov uutistoimisto Interfaxin mukaan.

Palo sai tiettävästi alkunsa elokuvateatterin tiloista neljännestä kerroksesta.

Silminnäkijät kertovat, että monet eivät kuulleet palon alkaessa palohälytystä, kertoo uutistoimisto RIA Novosti. Nekään, jotka kuulivat hälytyksen, eivät ilmeisesti ymmärtäneet, miten vakavasta tilanteesta oli kyse.

– Jossain näytöksen keskivaiheilla ovi avautui, ja kuului huuto: tulipalo, RIA siteeraa yhtä Instagram-kirjoitusta.

– Näytöstä ei keskeytetty, eikä saliin sytytetty valoja. Hälytystä ei kuulunut. Väki tungeksi kapeiden ovien kautta.

RIA siteeraa myös Rossija 24:n haastattelemaa silminnäkijää, jonka mukaan tilanteeseen ei aluksi kiinnitetty huomiota.

– Mitään ei ilmoitettu. Ihmiset yksinkertaisesti juoksivat uloskäynnille.. Sitten alkoi haista palaneelta kumilta … alettiin ymmärtää, että kysymys ei ole hälytysharjoituksesta.

STT

