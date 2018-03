Ostoskeskuspalo tappoi yli 60 Siperiassa – uhrien joukossa paljon lapsia

Siperian Kemerovon ostoskeskuspalon synkkä todellisuus paljastui maanantaina, kun viranomaiset kertoivat yli 60 ihmisen menettäneen henkensä. Sunnuntaista maanantaihin roihunneen palon järkyttävyyttä lisäsi se, että suuri osa uhreista oli lapsia.

Useiden silminnäkijöiden mukaan kauppakeskuksen elokuvateatterissa oli kokonaisia koululuokkia lähikylistä katsomassa piirrettyjä. Paikallisten lähteiden mukaan teatteri lukitsee usein ovet näytöksen ajaksi, jottei katsojia livahtaisi sisään ilman pääsylippua.

Aleksandr Lillevjali menetti palossa 11-vuotiaat kaksoistyttärensä sekä viisivuotiaan tyttären. Yksi tyttäristä soitti hätääntyneenä isälle, etteivät he pääse ulos.

– Minä huusin hänelle, että yrittäkää päästä ulos, mutta en voinut tehdä mitään, edessäni oli jo liekkejä, isä kertoi Meduza-uutissivustolle.

Hätätilaministeri Vladimir Putshkovin mukaan palossa kuoli kaikkiaan 64 ihmistä, joiden joukossa oli kuusi vielä raunioihin hautautunutta. Uhrien määrän ei uskottu enää nousevan.

Palo sai alkunsa ostoskeskuksen yläkerroksesta. Elokuvateatterin lisäksi siellä olivat muun muassa lasten leikkitilat, keilahalli ja sauna. Tiedot palon tarkasta syttymispaikasta tai -syystä vaihtelivat. Ostoskeskus oli sunnuntaina iltapäivällä täynnä ihmisiä.

Presidentti Vladimir Putin esitti surunvalittelunsa uhreille ja heidän omaisilleen. Kemerovon alueelle julistettiin kolme päivää kestävä suruaika tiistaista alkaen.

Palohälytystä ei otettu todesta

Poliisi aloitti maanantaina tutkinnan palosta. Neljä ihmistä, muun muassa rakennuksen vuokraaja ja ostoskeskusta ylläpitävän yhtiön toimitusjohtaja, on pidätetty. Viranomaiset aikovat lisäksi tarkastaa paloturvallisuuden Venäjän kaikissa ostoskeskuksissa, joissa on viihdekeskuksia.

Ostoskeskuksen asiakkaat kertoivat Venäjän televisiossa, ettei palohälytys kuulunut kunnolla. Ne, jotka kuulivat hälytyksen, eivät heti ottaneet sitä vakavasti.

– Palohälytys kuului vain kahdesti. Emme ottaneet sitä ensin tosissamme, vaan ajattelimme, että vessassa roskat ovat syttyneet tuleen. Sitten päädyimme ulos pimeyteen ja savuun. Olimme kaikki aivan mustia. Vain parin kolmen minuutin aikana savusta oli tullut niin paksua, kertasi palosta selvinnyt Anastasia Klepova.

– Ihmiset alkoivat juosta ympäriinsä, se oli kauheaa. Siellä on paljon lapsia ilman vanhempiaan.

Palossa loukkaantui toistakymmentä ihmistä. Terveysministeri Veronika Skvortsovan mukaan pahimpia vammoja saivat 11- ja 18-vuotiaat pojat, jotka pakenivat liekkejä hyppäämällä yläkerroksien ikkunoista.

Kemerovon palo on yksi seitsemästä tuhoisimmasta Venäjällä sataan vuoteen. Permissä vuonna 2009 syttyneessä yökerhopalossa kuoli yli 150 ihmistä.

