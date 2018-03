Ovetshkin nykäisi ylivoimalla kauden kärkilukemat – Laine jäi kahden osuman päähän

Aleksandr Ovetshkin vankisti maanantain NHL-kierroksella johtoasemaansa liigan maalipörssin kärjessä. Ovetshkin paukautti ylivoimalla kauden 45. maalinsa, kun Washington kukisti New York Rangersin lukemin 4-2. Samalla Washington Capitals vahvisti asemaansa Metropolitan-divisioonan kärkipaikalla.

T.J. Oshie teki vieraspelissä Washingtonin 1-0-maalin, kun peliaikaa oli huvennut vajaat kolme minuuttia. Matt Niskanen, Ovetshkin ja Jevgeni Kuznetsov kasvattivat karkumatkan neljään maalin jo ensi erässä, mistä Rangers ei enää toipunut.

– Iskimme heti. Saimme hyviä paikkoja ensimmäisissä vaihdoissa, ja Oshie näytti maalillaan esimerkkiä koko joukkueelle, Ovetshkin tiivisti pelin NHL:n nettisivuilla.

– Oli helppo nähdä, miten avausmaali vaikutti joukkueeseen.

Oshie kiitteli maalivahti Philipp Grubaueria, jolle kertyi pelissä 28 torjuntaa. Rangers voitti kahdessa viime erässä maalilaukaukset 23-18.

– Voitimme pelaamalla ensi erän, ja Grubauer hoiti loput, Oshie totesi.

Patrik Laine on NHL:n maalipörssissä 43 maalillaan toisena. Pittsburghin Jevgeni Malkinilla koossa 42 osumaa, ja Las Vegasin William Karlsson on 40 maalissa.

STT

