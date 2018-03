Ovetshkin on yhä kuningas mutta Laine hengittää niskaa, venäläishyökkääjä saavutti 600 NHL-maalia neljänneksi nopeimmin

Ennen maanantai-iltaa NHL:n maalipörssin kärkipaikan jakoi kaksi kookasta, oikealta laukovaa eurooppalaishyökkääjää. Mutta 32-vuotias Alex Ovetshkin poistui Washingtonissa kaukalosta voittajana noustuaan 600 NHL-osumaan ja johdettuaan kahdella osumalla Washington Capitalsin 3-2-jatkoaikavoittoon Patrik Laineen Winnipeg Jetsistä.

Laine teki yhden maalin, mutta historiaan jää osuma, jota hän katseli aitiopaikalta. Laine oli jäällä, kun Ovetshkin rusikoi 600. maalinsa oman vetonsa paluukiekosta ja vei Capitalsin 2-1-johtoon toisessa erässä.

– Katselin sitä, olin hyvässä paikassa aivan hänen takanaan. Olin paikalla kun hän teki historiaa, joten voin ehkä jonain päivänä katsella sitä ja näyttää että sain miinuksen, Laine sanoi Jetsin kotisivuilla.

Laine tasoitti pelin 2-2:een kolmannessa erässä ja kavensi eron Ovetshkiniin NHL:n maalipörssissä yhteen osumaan (42-41). Jatkoajan ratkaisi läpiajosta Capitalsin Jevgeni Kuznetsov.

– En ole tyytyväinen. Me halusimme voiton mutta emme saaneet sitä, joten en ole tyytyväinen. Enkä ole tyytyväinen siihen, että minä tein maalin ja hän teki maalin, Laine summasi pelin ja maalinsylkijöiden kaksintaistelun.

Capitals vei suurimman osan ajasta Laineelta tilan, mutta maalinsa hän sai laukoa lähietäisyydeltä ilman puolustajien häirintää.

– Olen kai niin näkymätön maalin edessä, ettei kukaan huomannut minua, Laine virnuili.

Laine on nyt laukonut 77 maalia, mikä on NHL-historian kolmanneksi korkein lukema teini-ikäiselle. Laine täyttää 20 vuotta ensi kuussa, ja voi siihen asti kuroa eroa umpeen Jimmy Carsoniin (92) ja Dale Hawerchukiin (85).

– Näin sitaatin, jossa Laine sanoi, että ”Ovetshkin keräsi isot lukemat todella nopeasti ja niihin minäkin pyrin”. Pidän hänen asenteestaan. Mutta kunnes hän tekee sen, Ovi on kuningas, Capitalsin valmentaja Barry Trotz sanoi NHL:n sivuilla.

”Työt jatkuvat”

Ovetshkinista tuli NHL-historian kahdeskymmenes pelaaja, joka ylsi 600 maaliin. Venäläishyökkääjä ylsi virstanpylvääseen neljänneksi nopeimmin, 990 ottelussa, kun Wayne Gretzky tarvitsi 600 maaliin 718 ottelua, Mario Lemieux 719 ottelua ja Brett Hull 900 peliä.

– Tämä on erityistä. Tietenkin sitä haluaa tehdä enemmän ja enemmän. Se on 600. Nyt täytyy tehdä taas yksi lisää ja päästä 601:een, Ovetshkin ynnäili.

Ovetshkin debytoi NHL:ssä syksyllä 2005, ja sitä seuranneiden 13 vuoden aikana hän on NHL:n paras maalintekijä (600), pistemies (1109), ylivoimamaalien tekijä (431) ja voittomaalien tekijä (100).

– Ison rajan jälkeen se on ohi, täytyy mennä eteenpäin. Nyt nautin tästä hetkestä, menen kotiin, rentoudun ja nautin. Mutta huomenna on uusi päivä ja työt jatkuvat, Ovetshkin jatkoi.

Ovetshkinilla on jäljellä 13 runkosarjaottelua tällä kaudella, ja hän tarvitsee kahdeksan osumaa lisätäkseen ansioluetteloonsa NHL-uransa kahdeksannen 50 maalin kauden. Gretzky ja Mike Bossy pystyivät kumpikin yhdeksään 50 maalin kauteen.

– Kun katsoo noita numeroita, sitä ei edes ajattele, että se on 599, 600. Mutta kun sitten tajuaa, miten paljon maaleja se on….Minä en pysty tekemään edes kahtakymmentä vuodessa. 600 on valtavasti. Se kertoo erityisestä lahjakkuudesta, jatkoajan ratkaissut Kuznetsov sanoi.

