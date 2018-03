Ovetshkin teki 600. NHL-maalinsa ja nousi yksin maalipörssin kärkeen – myös Laine maalasi

Venäläiskiekkoilija Aleksandr Ovetshkin on tehnyt NHL-uransa 600. maalin Winnipegiä vastaan pelatussa ottelussa. Washingtonin tähtihyökkääjä teki ottelussa kaksi maalia ja johdatti joukkueensa jatkoajan myötä 3-2-voittoon.

Washingtonin mukaan Ovetshkin on neljäs NHL-pelaaja, joka on tehnyt 600. maalia alle 1 000 ottelussa.

Ovetshkin ja Winnipegin Patrik Laine jakoivat ennen ottelua maalipörssin kärkipaikan. Ovetshkin nousi nyt 42 osumallaan yksin pörssikärjeksi, mutta Winnipegin tasoitusmaalin kolmannessa erässä tehnyt suomalaistykki pysyy tiukasti hänen kintereillään 41 maalillaan.

Haula laukoi avausmaalin

Myös Las Vegasin Erik Haula, Carolinan Teuvo Teräväinen sekä San Josen Joonas Donskoi onnistuivat maalinteossa yön kierroksella.

Haula teki Philadelphiaa vastaan pelatun ottelun avausmaalin ja kirjautti samalla itselleen kauden 25. maalinsa. Las Vegas voitti ottelun maalein 3-2.

Teräväinen puolestaan teki joukkueensa avausmaalin New York Rangersia vastaan pelatussa ottelussa ja tasoitti tilanteen 1-1:een. Maali oli Teräväisen 20. tällä kaudella, ja sitä oli syöttämässä Sebastian Aho. Ottelun voiton vei kuitenkin New York Rangers maalein 6-3.

Donskoi laittoi kiekon maaliin Detroitia vastaan pelatun ottelun ensimmäisessä erässä ja Teräväisen tavoin tasoitti tilanteen 1-1:een. Suomalaishyökkääjän kauden 13:s osuma avitti San Josen lopulta voittoon maalein 5-3.

https://twitter.com/Capitals/status/973353558157484033

STT

Kuvat: