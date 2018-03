Ovetshkin teki 600. NHL-maalinsa – myös Laine maalasi

Venäläiskiekkoilija Aleksandr Ovetshkin on tehnyt NHL-uransa 600. maalin Winnipegiä vastaan pelatussa ottelussa. Washingtonissa pelaava Ovetshkin teki 600. NHL-maalinsa ottelun toisessa erässä vieden samalla joukkueensa 2-1-johtoon Patrik Laineen Winnipegistä. Myös Washingtonin ottelun ensimmäinen maali oli venäläiskiekkoilijan laukoma.

Myös Laine kasvatti ottelussa maalisaldoaan ottelun kolmannessa erässä kirien Winnipegin tasoihin vastustajansa kanssa. Washington vei kuitenkin jatkoajan myötä voiton maalein 3-2.

Washingtonin mukaan Ovetshkin on neljäs NHL-pelaaja, joka on tehnyt 600. maalia alle 1 000 ottelussa.

Laine ja Ovetshkin jakoivat ennen ottelun alkua maalipörssin kärkipaikan. Kumpikin oli ennen ottelun alkua tehnyt 40 maalia tällä kaudella.

Haula laukoi avausmaalin

Myös Las Vegasin Erik Haula sekä Carolinan Teuvo Teräväinen ovat tehneet maalit yön kierroksella.

Haula teki Philadelphiaa vastaan pelatun ottelun avausmaalin ja kirjautti samalla itselleen kauden 25. maalinsa. Las Vegas voitti ottelun maalein 3-2.

Teräväinen puolestaan teki joukkueensa avausmaalin New York Rangersia vastaan pelatussa ottelussa ja tasoitti tilanteen 1-1:een. Maali oli Teräväisen 20. tällä kaudella, ja sitä oli syöttämässä Sebastian Aho. Ottelun voiton vei kuitenkin New York Rangers maalein 6-3.

