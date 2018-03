Venäläiskiekkoilija Aleksandr Ovetshkin on tehnyt NHL-uransa 600. maalin Winnipeg Jetsiä vastaan pelattavassa ottelussa. Washington Capitalsissa pelaava Ovetshkin teki 600. NHL-maalinsa ottelun toisessa erässä vieden samalla joukkueensa 2-1-johtoon Patrik Laineen Winnipegistä. Myös Washingtonin ottelun ensimmäinen maali oli venäläiskiekkoilijan laukoma.

Washingtonin mukaan Ovetshkin on neljäs NHL-pelaaja, joka on tehnyt 600. maalia alle 1 000 ottelussa.

Laine ja Ovetshkin jakoivat ennen ottelun alkua maalipörssin kärkipaikan. Kumpikin oli ennen ottelun alkua tehnyt 40 maalia tällä kaudella.

https://twitter.com/Capitals/status/973353558157484033

STT