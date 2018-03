Oy Maatila Ab

Maatilat vähenevät kovaa vauhtia. Määrä on jo pitkään aikaa laskenut kaksi, kolme prosenttia vuodessa. Luonnonvarakeskuksen mukaan viime vuonna Suomessa lopetti yli tuhat tilaa.

Esimerkiksi Salossa oli vuonna 2015 vielä yli tuhat maatilaa, nyt niitä on noin 900.

Vaikka tiloja lopetetaan, peltomaa ei häviä, vaan jäljelle jäävien maatilojen koko kasvaa. Viljelytilojen ohella myös karjatilat kasvavat koko ajan.

Salossa keskimääräinen tilakoko on noussut yli 60 hehtaariin. Koko maassa tilat ovat keskimäärin 15 hehtaaria pienempiä.

Tilakoon kasvu ei ole ainoa maataloudessa menossa oleva muutos. Yhä useammat yrittäjät ovat kiinnostuneet yhtiöittämään tilojaan.

Kun toiminta on riittävän suurta, osakeyhtiömuoto helpottaa toiminnan suunnittelua ja investointeja. Osakeyhtiössä omat ja tilan varat ovat erillään.

Yhtiöittämissuunnitelmia on lisännyt verotuksen muutos. Varallisuusvero poistui tämän vuoden alussa tilanteista, joissa kiinteistö luovutetaan osakeyhtiölle maatilan toimintamuodon muutoksen yhteydessä.

ProAgria Länsi-Suomen asiantuntija Kari Ranta kertoo (SSS 12.3.), että uudistus alkoi näkyä heti yhteydenotoissa.

Kovin nopeaa muutosta ei ole silti odotettavissa. ProAgria Etelä-Suomen kehityspäällikkö Jarmo Keskinen arvioi Käytännön Maamies -lehdessä, että viiden vuoden päästä jäljellä olevista 40 000 maatilasta noin 10 prosenttia on osakeyhtiöitä.

Vauhtia hidastaa se, että tilojen kasvusta huolimatta toiminta on pientä. Suomalaisen maatilan keskimääräinen yrittäjätulo on vain runsaat 11 000 euroa. Pienillä tuloilla yhtiöittämisestä ei ole hyötyä.

Vaikka vauhti ei ole vielä nopea, suunta on selvä. Tilakoon kasvu johtaa siihen, että entistä useampi maatila yhtiöitetään jossain vaiheessa, ja maatalous alkaa vielä nykyistä enemmän muistuttaa mitä tahansa muuta yritystoimintaa.

Kehitystä saattaa vauhdittaa sekin, että maatalousyrittäjillä on usein myös tilan ulkopuolelle suuntautuvaa yritystoimintaa, mikä kannattaa pitää erillään maatalouden tileistä.