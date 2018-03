Pääkaupunkeja kiertävä Tusk keskustelee Sipilän kanssa Helsingissä

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk vierailee tänään Helsingissä. Tusk tapaa pääministeri Juha Sipilän (kesk.), ja kaksikon on tarkoitus keskustella ajankohtaisista EU-asioista.

Esille noussevat niin EU:n sisämarkkinoiden kehittäminen kuin Britannian EU-erokin.

Helsingin-vierailu on osa EU:n huippukokouksia johtavan Tuskin kierrosta jäsenmaiden pääkaupungeissa. 27 EU-maan odotetaan päättävän ensi viikon huippukokouksessa ensimmäisiä linjauksia uudesta suhteesta Britanniaan.

Lähtökohtana on, että Britannia ja EU lähtevät tavoittelemaan mahdollisimman laajaa vapaakauppasopimusta. Tusk sanoi viime viikolla, että vapaakauppasopimus on ainoa vaihtoehto, koska Britannia ei aio jäädä EU:n kanssa tulliliittoon, sen sisämarkkinoille tai noudattaa EU-tuomioistuimen linjauksia. Maa haluaa myös eroon vapaasta liikkuvuudesta.

Britannia jättää EU:n ensi vuoden maaliskuussa, mitä seuraa vajaan kahden vuoden siirtymäaika.

STT

Kuvat: