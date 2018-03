Pääsiäinen tuo vipinää suklaapuotiin

Käsintehtyihin suklaisiin, praliineihin ja moussekakkuihin erikoistuneelle Petris Chocolate Roomille pääsiäinen on vuoden tärkein sesonki joulun jälkeen. Viime vuosina pääsiäisen merkitys on kasvanut, kun kondiittori Petri Sirén on ruvennut tekemään suklaafiguureja, tipuja, pupuja ja niitä yhdistäviä pääsiäiskransseja.

Runsaat 10 vuotta toimineen Petris Chocolate Roomin yrittäjät Petri ja Nina Sirén ihastuivat vuosi sitten Mathildedaliin ja sen entiseen kansakouluun. Kouluun on remontoitu heidän kotinsa ja suklaa-kahvila ja parhaillaan he kunnostavat seitsemää Bed & Breakfast-huonetta.

Yrityksen pääpaikka ja tuotanto ovat Porvoossa.

