Pääsiäisliikenteen ruuhkaisin päivä on tänään – pitkittynyt talvi voi rauhoittaa menoliikennettä

Tänään kiirastorstaina on pääsiäisen menoliikenteen vilkkain päivä. Liikenne jatkuu vilkkaana myös pitkäperjantaina aamusta iltapäivään saakka.

Pääsiäisliikenne ei perinteisesti ole yhtä vilkasta kuin esimerkiksi juhannuksen menoliikenne. Tänä vuonna liikennettä saattaa viime vuosiin verrattuna hieman hillitä talvisena pysynyt sää.

– Nyt voi olla siinä mielessä vähän erilainen pääsiäinen, kun kelit ovat niin talviset suuressa osassa maata. Varmaan kaikki tuollainen mökillemenoliikenne on vähäisempää kuin muina keväinä, arvioi tieliikennekeskuksen liikennepäivystäjä Auli Aaltonen.

Ruuhkia on odotettavissa tuttuihin paikkoihin: pääkaupunkiseudun ulosmenoväylille, Kolmostielle Tampereen suuntaan, Nelostielle Lahden ja Jyväskylän suuntaan sekä Viitostielle Heinolasta eteenpäin.

Pääsiäisen paluuliikenne alkaa sunnuntaina ja on vilkkaimmillaan maanantaina puolestapäivästä eteenpäin.

STT