Paraisilta löytyneellä merikotkalla lintuinfluenssa

Paraisilta Varsinais-Suomesta löytyneellä merikotkalla on todettu lintuinfluenssa. Kyseessä on tämän vuoden ensimmäinen lintuinfluenssatapaus Suomessa.

Euroopassa todetun H5N6-tyypin lintuinfluenssan ei tiedetä tarttuneen ihmisiin. Yksikönjohtaja Terhi Laaksonen Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta sanoo, että ihmisten ei tarvitse olla huolissaan nyt todetusta tartunnasta. Sen sijaan siipikarjan kasvattajien on hänen mukaansa syytä olla erittäin tarkkana, että lintuinfluenssa ei pääse tarttumaan luonnonvaraisista linnuista. Huolellista suojaamista on Eviran mukaan syytä jatkaa toukokuun loppuun.

Lintuinfluenssaepäilyistä tulee ilmoittaa viipymättä kunnaneläinlääkärille.

Sekä vuonna 2017 että 2016 todettiin Suomessa kahdeksan lintuinfluenssan tartuntaa luonnonvaraisilla linnuilla.

STT

