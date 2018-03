Paranemaan päin

Tärkeä osa jokapäiväistä päivittelyä on väittää, että ennen oli paremmin kuin nyt ja sitä ennen paremmin kuin ennen.

Asiantuntijoiden mukaan moni asia on maailmassa kuitenkin paremmin kuin ennen.

Nälkään ja kulkutauteihin kuollaan yhä harvemmin, ja äärimmäisessä köyhyydessä elävien osuus väestöstä pienenee.

Jatkuvista sotauutisista ja terrori-iskuista huolimatta sodissa ja taisteluissa kuolee ihmisiä vähemmän kuin kolmekymmentä vuotta sitten.

Ja kaiken päälle Helena Ahti-Hallberg on esiintynyt Selviytyjät-sarjassa bikineissä, vaikka ennen hän sanoi, että ei tee sitä koskaan julkisesti.

Maailma paranee määrätietoisella työllä. Se on hyvä muistaa Salossakin, missä moni asia tuntuu tällä hetkellä polkevan paikallaan.

Kunhan maltamme odottaa, koittaa päivä, jolloin nälkäiset vanhukset nousevat Suomusjärven asemalla jätevoimalan tuottamalla sähköllä kulkevan tunnin junan kyytiin.

He matkustavat kaupungin keskustaan syömään läpinäkyvän päätöksenteon ja vaikuttamisen monumentiksi rakennettuun paviljonkiravintolaan. Ruokalistan voi lukea Salohalliin lahjoitetulta led-näytöltä.

Toisaalta elämme hyvästä kehityksestä huolimatta epävakaassa maailmassa.

Ensinnäkin:

Armfeltin koulussa joitain oppilaita koulu nyppii niin, että he nyppivät irti läppäreiden näppäimiä. Nyppimistä ilmenee muuallakin. Hans Christian Andersenin sadussa yhdeltä kanalan kanalta putoaa höyhen ja lopuksi pidetään totisena totena sitä, että kokonainen lauma kanoja on nyppinyt itsensä paljaaksi ja kuollut kylmään.

Todellisuus on kuitenkin tarua ihmeellisempää. Kansanedustaja Paavo Arhinmäki ehkä hipaisi elehtiessään perussuomalaista Leena Merta, ja kohta sosiaalisessa mediassa tiedettiin, että vasemmistolle väkivalta on toinen luonto.

Toiseksi:

Kansanedustajien taloudellisia mahdollisuuksia sopeutumista eduskunnan jälkeiseen elämään aiotaan heikentää. Ilmeisesti sopeutumiseläkkeen perimmäinen tarkoitus on unohtunut. Sillä turvataan niiden toimeentulo, jotka eivät pääse töihin suuriin sote-yrityksiin.

Ja vielä kolmanneksi:

Bang! Bang! Yhdysvaltain presidentti Donald Trump heitti ulos ulkoministeri Rex Stillerin ja otti tilalle Tex Willerin.