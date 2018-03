Pariisin terrori-iskujen pääsuunnittelijan rikoskumppani pidätettynä Puolassa

Yksi Pariisin terrori-iskujen pääsuunnittelijan Abdelhamid Abaaoudin epäillyistä rikoskumppaneista on vangittuna Puolassa.

Miestä epäillään terroristisesta toiminnasta, sanoo Puolan syyttäjäviranomainen. Jos hänet todetaan syylliseksi, hänet voidaan tuomita jopa kahdeksan vuoden vankeuteen.

Syyttäjän mukaan miehen epäillään osallistuneen äärijärjestö Isisin toimintaan joulukuun 2014 ja syyskuun 2016 välisenä aikana.

Syyttäjät sanovat miehen olevan Abaaoudin ”rikoskumppani” ja ”tiedustelija”. Abaaoud suunnitteli terrori-iskut, joissa kuoli 130 henkeä Pariisissa marraskuussa 2015.

Tapasi Abaaoudin Turkissa 2014

Vangitun miehen sanotaan tavanneen Abaaoudin turkkilaisessa Edirnen kaupungissa vuoden 2014 loppupuolella. Paikalla oli myös kaksi jihadistia, jotka tapettiin poliisin ratsiassa Belgiassa 2015.

Pidätetty mies on esiintynyt usealla eri nimellä ja oleskellut muun muassa Itävallassa, Kreikassa, Unkarissa ja EU:n ulkopuolella Turkissa ja Serbiassa.

28-vuotias marokkolainen mies pidätettiin syyskuussa 2016 ja hän on ollut viranomaisten huostassa siitä asti.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Puolassa tutkitaan epäiltyä Isis-jäsentä. Puolalaiset tiedusteluviranomaiset aloittivat tutkinnan muilta EU-mailta saamiensa tietojen perusteella.

Paikallisen median mukaan tiedustelutiedot ovat alun perin peräisin Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelulta CIA:lta.

STT

