Pärmäkosken raju loppukiri kantoi komeaan voittoon

Krista Pärmäkoski on voittanut maastohiihdon naisten maailmancupin kymmenen kilometrin kilpailun Ruotsin Falunissa. Pärmäkoski kukisti perinteisellä hiihdetyn yhteislähtökisan loppukirissä Norjan Marit Björgenin.

Kärkikaksikon välinen ero oli maalissa ainoastaan 0,2 sekuntia. Kolmanneksi hiihti Norjan Ingvild Flugstad Östberg. Ruotsin Ebba Andersson oli neljäs.

Pari kilometriä ennen maalia kärkikolmikko karkasi muilta, ja loppusuoralla Pärmäkoski nousi väkisin Björgenin ohi voittoon.

Ykkössija on Pärmäkoskelle uran viides maailmancupissa ja tämän kauden kolmas.

– Huomasin viimeisillä sadoilla metreillä, että olen hieman nopeampi kuin Marit. Aivan loistava fiilis. Kun aamulla kuulin pakkasta olevan 20 astetta, tiesin tämän olevan minun päiväni, Pärmäkoski riemuitsi kisan jälkeen C More Sport -kanavan haastattelussa.

Suomalaisista toiseksi parhaiten sijoittui Kerttu Niskanen, joka oli kymmenes. Hän jäi kärjestä 26,2 sekuntia. Aino-Kaisa Saarinen oli 13:s, Johanna Matintalo 17:s, Anne Kyllönen 40:s ja Laura Mononen 46:s.

Miesten 15 kilometrin yhteislähtökisa hiihdetään myöhemmin tänään. Maailmancup päättyy sunnuntaina hiihdettäviin takaa-ajoihin.

STT

