Pärmäkoski kaipaa kirkasta – ”Kehitys loppuu tyytyväisyyteen”

Krista Pärmäkosken suunnitelmat olivat selvät, kun hän sai Falunissa hengityksensä tasaantumaan. Kausi tarjosi kolme olympiamitalia, ensimmäiset henkilökohtaisten kisojen voitot maailmancupissa, mutta tavoitteena on edelleen kirkkaampi menestys.

– Vielä on kehitettävää, kehitys loppuu tyytyväisyyteen, Pärmäkoski muistutti ja paljasti mietteensä seuraavasta kehitysharppauksesta.

– En ole vielä jutellut valmentajan kanssa, mutta itse olen ajatellut, että vapaassa hiihtotavassa on edelleen työstämistä. Pitää pystyä voittamaan myös sillä hiihtotavalla. Haluan vapaan sprintin yhtä vahvaksi kuin perinteisellä.

Pärmäkoski oli jo unohtanut uupumuksen, joka tiputti hänet maailmancupin päättäneessä takaa-ajossa kuudenneksi sunnuntaina. Matka kävi yhdysvaltalaisen Jessica Digginsin ja norjalaisen Ingvild Flugstad Östbergin kyydissä raskaaksi jo kolmen kilometrin kohdalla.

– Diggins hiihti älyttömän kovaa. Olin jäänyt heistä jälkeen, kun Östberg kaatui. Diggins pääsi siinä karkuun, Pärmäkoski kertoi.

Pärmäkoski valahti puolen tusinan hiihtäjän kirikamppailuun, jossa hän joutui päästämään vapaan hiihtotavan kiritykkejä edelleen. Hän epäili palautumistaan jo lauantaina yhteislähtökilpailun voiton jälkeen.

– Kyse oli ainakin osittain palautumisesta, sillä tulin lopun aika suoralla jalalla, Pärmäkoski myönsi.

Marit Björgen voitti kilpailun ennen Yhdysvaltain Digginsiä ja Sadie Bjornsenia.

Kiri riitti cupissa voittoihin

Pärmäkoski, 27, hikoili kilpauransa tasannevaiheen kehitykseksi toissa kesänä. Lahden 2017 MM-kisoista heltisi sen jäljiltä hopea, ja hän sijoittui maailmancupin kokonaiskilpailussa toiseksi.

Kehitys jatkui tänä talvena jopa kiivaampana. Harppaus palkintosijoilta cupin kolmeen osakilpailuvoittoon on merkittävä.

– Koen, että pystyin hiihtämään astetta kovemmin kuin viime vuonna. Tärkeää on myös se, että onnistuin tällä kaudella tavoitteissa, joihin tähtäsin, Pärmäkoski vahvisti.

Cup olympialaisten ehdoilla

Maailmancupissa kokonaiskilpailussa Pärmäkosken viime kauden kakkostila vaihtui neljänneksi. Se johtui osin alku- ja keskitalven sairastelusta sekä tavoitteenasettelusta eli keskittymisestä olympialaisiin. Hän jätti sairaana kilpailuja hiihtämättä ja aloitti cupin harjoittelun jäykistämänä.

– Tulos olisi voinut olla parempi, mutta hiihdin maailmancupin olympialaisten ehdoilla.

Olympiatulokset vahvistavat, ettei kaiken kaappaaminen tahdo onnistua. Olympiavoittajista Björgen oli cupissa viides, Charlotte Kalla seitsemäs, Ragnhild Haga yhdeksäs ja Stina Nilsson 12:s.

Maailmancupin voittanut Heidi Weng jäi vaille olympiamenestystä. Toiseksi sijoittunut Jessica Diggins ja cupin kolmonen Ingvild Flugstad Östberg juhlivat vain joukkuekilpailuissa. Diggins saavutti kultamitalin pariviestissä, Östberg viestissä.

Cupin kärkikolmikko jäi vaille henkilökohtaista olympiamitalia.

STT

Kuvat: