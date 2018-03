Patentti- ja rekisterihallitus: Nuorisosäätiön entinen hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja järjestelivät yhtiöilleen satojatuhansia euroja

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan Nuorisosäätiön eilen eronnut hallituksen puheenjohtaja Perttu Nousiainen ja toimitusjohtaja Aki Haaro hankkivat yhtiöilleen satojatuhansia euroja säätiölain vastaisesti. PRH vaati Nousiaisen eroa jo perjantaina käräjäoikeuteen toimittamassaan hakemuksessa.

Nuorisosäätiö tiedotti sunnuntaina, että Nousiainen luopuu tehtävästään taatakseen työrauhan säätiössä. Tiedotteessa ei mainittu lainkaan PRH:n hakemusta, vaikka se oli jo perjantaina toimitettu tiedoksi myös Nuorisosäätiölle.

– PRH:n hakemuksen mukaan säätiön hallituksen puheenjohtaja on yhdessä säätiön toimitusjohtajan kanssa hankkinut omistamillensa yhtiöille säätiölain vastaisen huomattavan suuruisen taloudellisen edun asemassa, jossa hänen (hallituksen puheenjohtajan) tärkein tehtävänsä on ollut säätiön tarkoituksen huolellinen toteuttaminen, PRH kertoo tiedotteessaan.

PRH:n valvonta- ja lakipäällikkö Terhi Maijala kertoo, että PRH ja Nuorisosäätiö ovat hakeneet osia hakemuksesta salaisiksi. Maijala pystyy kertomaan sen verran, että PRH:n näkemyksen mukaan rahoja on järjestelty Nuorisosäätiön kumppanin, SSR Groupiin kuuluvan lahtelaisen rakennusliikkeen Salpausselän Rakentajien kautta Haaron ja Nousiaisen firmoille.

– Lähdimme selvittämään tätä Yleltä saatujen tietojen perusteella vuonna 2016. Meillä heräsi epäily, toimitaanko kaikilta osin säätiölain mukaisesti, vai onko mahdollisesti lähipiirietuja, jotka olisivat säätiölain vastaisia, Maijala kertoo.

Rahat ovat Maijalan mukaan päätyneet Neola ja Greenport -nimisille yhtiöille. Neola tunnetaan myös aiemmin julkisuudessa esillä olleella Runnin kylpylä -nimellä.

Salpausselän Rakentajien toimitusjohtaja ei kommentoi asiaa, koska tiedotusvastuu on emokonserni SSR Groupin toimitusjohtajalla Arto Kukkosella. Kukkonen kertoo STT:lle, että kyseessä on hänelle täysin uusi asia.

– Jotta voin kommentoida tätä kunnolla, minun täytyy saada lisää tietoa siitä, mistä tässä on kysymys. Minulla ei ole tästä mitään tietoa tällä hetkellä, Kukkonen sanoo.

Hän kertoo, että SSR on tehnyt joitakin kohteita Nuorisosäätiölle, mutta säätiön kohteet muodostavat ainoastaan murto-osan konsernin liikevaihdosta. Hänen mukaansa yhtiön suhde Nuorisosäätiöön on ollut täysin ammatillinen.

– Asia on vakava ja suhtaudumme siihen vakavasti, Kukkonen sanoo.

PRH ei voi vaatia toimitusjohtajan erottamista

PRH:n tehtävä on muun muassa valvoa säätiöiden toiminnan laillisuutta, ja sillä on mahdollisuus vaatia hallituksen puheenjohtajan eroa. Sillä ei kuitenkaan säätiölain mukaan mahdollisuutta hakea toimitusjohtajan erottamista. Toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen kuuluu säätiön hallituksen toimivaltaan.

STT ei ole saanut kiinni säätiön hallituksen uutta puheenjohtajaa Mikko Henttosta kommentoimaan mahdollisia seuraamuksia toimitusjohtaja Haarolle. Helsingin Sanomien mukaan Nuorisosäätiön hallitus käy tänään kokouksessaan lävitse sen, luottaako hallitus toimitusjohtaja Haaroon.

Yle ja Suomen Kuvalehti kertoivat jo viime viikolla, että poliisi selvittää muun muassa, onko Salpausselän Rakentajat järjestänyt satojentuhansien eurojen maksuja Nousiaisen tilille. Ylen haastattelussa Perttu Nousiainen kiisti saaneensa rahavirtoja tai lainoja virolaisilta ja veroparatiisiin rekisteröidyiltä yhtiöiltä. Aki Haaro ei halunnut tuolloin kommentoida asiaa Ylelle.

STT ei ole tavoittanut Nousiaista tai Haaroa kommentoimaan PRH:n näkemystä.

Rahaliikenne nousi Ylen ja SK:n mukaan esille poliisin tutkiessa toista tapausta. Poliisi tiedotti tammikuun lopulla, että verohallinto oli tehnyt poliisille tutkintapyynnön, jossa pyydettiin selvittämään, ovatko Salpausselän Rakentajien toiminnasta vastuussa olevat henkilöt syyllistyneet verorikokseen. Kyseinen esitutkinta liittyy vuosiin 2015-2016.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005600819.html

https://yle.fi/uutiset/3-10105493

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/lahjustutkinta-nuorisosaatiossa-johtajille-jattisummia-veroparatiisista-poliisi-epailee-rahanpesua/?shared=1011041-4d059b47-999

STT

Kuvat: