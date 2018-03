Patrik Laine pääsemässä jäälle yön NHL-kierroksella

Loukkaantumisesta kärsinyt Winnipegin suomalaismaalitykki Patrik Laine on pääsemässä jäälle yön NHL-ottelussa Anaheimia vastaan. Laine on merkitty hyökkääjäksi Winnipegin Twitter-tilillään julkaisemaan alustavaan ottelukokoonpanoon. Avauskokoonpanossa Lainetta ei tällä tietoa kuitenkaan nähdä.

Laine oli perjantaina mukana jääkiekkoseuransa aamuharjoituksissa. Tuolloin hän kertoi loukkaantuneen jalkansa tuntuneen paremmalta, mutta ei ollut varma pelikunnostaan.

Winnipegin päävalmentaja Paul Maurice sanoi perjantaina, että Laine haluaa pelata. Päivää aiemmin päävalmentaja arvioi, että Laine on sivussa 4-14 päivää. Hän totesi kuitenkin, että Laine palaa otteluihin, kunhan saa luistimen jalkaansa.

Kauden aikana 43 maalia tehnyt Laine loukkaantui tiistaina torjuttuaan Los Angeles Kingsin Alec Martinezin laukauksen vasemmalla jalallaan.

Laine on tällä hetkellä NHL-maalipörssissä toisena. Washingtonin Aleksandr Ovetshkin johtaa liigan maalipörssiä 44 maalilla. Pittsburghin Jevgeni Malkinilla on 41 osumaa.

