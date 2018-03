Patrik Laine tykitti kaksi maalia Dallasia vastaan – suomalaisilla tehokas yö NHL-jäillä

Jääkiekon NHL:ssä Winnipegin suomalaismaalitykki Patrik Laineen huikea vire jatkui yön kierroksella. Laine iski kaksi maalia, kun Winnipeg kaatoi Dallasin 4-2.

Laine nosti kauden maalisaldonsa 43:een. Pisteitä hän on tahkonnut jo 15 ottelussa peräkkäin. Laine jakaa NHL:n maaliykkösen paikan Washingtonin paidassa pelaavan Alex Ovechkinin kanssa.

Laine iski Dallasia vastaan käydyn ottelun avausmaalin ensimmäisen erän lopussa. Toistamiseen Laine osui, kun toista erää oli pelattu seitsemisen minuuttia.

Dallasin maalille ottelun ensimmäisen erän aikana vaihdettu Kari Lehtonen torjui 17 kertaa. Ykkösvahti Ben Bishop loukkasi alavartaloaan ja väistyi maalilta, kun avauserää oli pelattu reilu 10 minuuttia.

Suomalaisyhteistyö toi voiton Carolinalle

Carolinan suomalaiskiekkoilijat Teuvo Teräväinen ja Sebastian Aho pohjustivat yhteistuumin joukkueensa ratkaisun hetken Carolinan voittaessa New York Islandersin 4-3. Samalla Carolina katkaisi kolme ottelua kestäneen häviöputkensa.

Teräväinen ja Aho saivat syöttöpisteet Trevor Van Riemsdykin kolmannessa erässä viimeistelemästä ratkaisumaalista.

Coloradon ja Detroitin mittelössä Coloradon Mikko Rantanen napsi kaksi syöttöpistettä. Kotijäällään luistellut Colorado voitti 5-3.

New Jerseyn Sami Vatanen teki yhden syöttöpisteen Anaheimia vastaan. New Jersey hävisi 2-4.

Yön kierroksella pelattiin kaikkiaan kahdeksan ottelua.

STT

Kuvat: