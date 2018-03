Pehmo luolamiehen äänenä – Oscar-voittaja Eddie Redmayne sai unelmatyön

Kun tilaisuus tehdä äänirooli Aardman-studioiden elokuvassa tarjoutui, Eddie Redmayne ei voinut sanoa ei.

– Se oli kuin velvollisuus, sillä kasvoin Aardmanin lyhytelokuvien parissa, Redmayne sanoo.

Oscar-voittaja kertoo rakastavansa Wallacea ja Gromitia, jotka ovat muovailuvaha-animaatioistaan tunnetun brittituotantoyhtiön suosituimmat hahmot. Toinen hänen suosikkinsa on Creature Comforts -lyhytelokuvasarja.

– Jokunen aika sitten minun piti katsoa YouTubesta yksi Creature Comforts -pätkä, mutta jumiuduin niiden pariin tunniksi.

Nyt Redmaynea kuullaan Luolamies-animaation englanninkielisen version pääosassa kivikauden heimon pelastavana Tukina. Luolamiehen on ohjannut Nick Park, joka tunnetaan myös Wallacen ja Gromitin luojana. Vaikka näyttelijöiden ei ole syytä odottaa suhtautuvan uusiin elokuviinsa julkisuudessa muuten kuin kehuen, Redmaynen tapa ylistää Parkia on perusteluiltaan uskottava.

– Usein kun tekee elokuvaa, jonka on määrä välittää katsojalle tietty tunnetila, itse kuvausprosessi on ihan muuta. Luolamiehen tekeminen oli yhtä juhlaa, aivan riemastuttava prosessi.

Siihen syynä on Park, jota näyttelijä kuvailee yhtä optimistiseksi kuin roolihahmoaan Tukia.

– Hän on poikkeuksellisen lämmin ihminen. Hänen maailmankuvaansa ei kuulu kyynisyys, Redmayne kuvailee.

Jalkapallosankari

Luolamies on myös urheiluelokuva. Tukin heimo ottaa jalkapallokentällä mittaa valloittajakansasta. Panoksena on luolamiesten vapaus.

– Nick esitteli hankkeen jalkapalloleffana, jossa altavastaajat pärjäävät. Se oli loistava myyntipuhe, sillä näin tässä elämäni mahdollisuuden olla futissankari, Redmayne sanoo.

Näyttelijä kertoo, kuinka hänen veljensä ovat aina olleet häntä etevämpiä kentällä.

– En ole paljoa pelannut sen jälkeen kun minut erotettiin koulun jalkapallojoukkueesta. Olin 9-vuotias. Päästin pallon omaan maaliin jalkojeni välistä.

Mallin töitä tehneestä lontoolaispojasta tuli näyttelijä, jonka uran nousukiito johti jo 32-vuotiaana miespääosan Oscariin elokuvasta Kaiken teoria. Siinä hän esittää lihasrappeumataudista kärsinyttä fyysikko Stephen Hawkingia.

Luolamiehen tekeminen kesti Redmaynelle kaksi vuotta. Hän kävi nauhoittamassa dialogia aina kerrallaan päivän tai parin ajan muutamien kuukausien välein.

Aardman-hankkeen rinnalla Redmayne kuvasi Harry Potterin maailmaan sijoittuvia Ihmeotukset ja niiden asuinpaikat -elokuvia. Niistä toinen valmistuu tämän vuoden lopulla, ja ensimmäisen menestyksen perusteella elokuvasarja on rahasampo. Ihmeolennot -sarjassakin hän esittää mitä hyväntahtoisinta hahmoa, Lisko Scamanderia. Pelkkiä pehmorooleja ura ei silti ole ollut. Teatterissa Redmayne on nähty myös Shakespeare-tulkinnoissa.

Ääniroolin hajuhaaste

Ennen Luolamiehen tekemistä Redmayne ei ollut tehnyt varsinaista ääniroolityötä animaatioon. Eräs asia yllätti palkitun näyttelijän, eikä sitä katsojakaan mistään arvaisi.

– Äänityskopit ovat todella, todella pieniä ja tunkkaisia, Redmayne paljastaa.

– Kun menin ensimmäistä kertaa, ihmettelin, miksi käytävällä kopin ulkopuolella oli tyyliin seitsemääkymmentäviittä erilaista deodoranttia ja hajustetta. Jo tunnin äänitysten jälkeen hän ymmärsi, mistä oli kyse.

– Haju on aikamoinen.

STT

Kuvat: