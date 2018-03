Pelicans varmisti paikkansa SM-pudotuspeleihin

HPK:n ja Ilveksen hennot haaveet jääkiekkoliigan pudotuspelipaikasta murenivat torstaina. HPK peittosi runkosarjan voittavan Kärpät 4-0 ja Ilves rökitti sarjassa viimeiseksi jäävän Sportin 5-1, mutta tämä ei riittänyt.

Pelicans kaatoi samanaikaisesti kotikaukalossaan KooKoon 3-1 ja varmisti runkosarjassa vähintään kymmenennen sijan. Liigassa viimeistä edellisenä oleva ja parhaita pelaajiaan muihin liigaseuroihin kaupannut KooKoo hävisi kymmenennen kerran peräkkäin.

Pelicansille tuiki tärkeät kaksi maalia KooKoon verkkoon ampui Jesse Mankinen. Voitto oli Pelicansillekin vasta toinen kahdeksaan viime otteluun.

Torstain jälkeen, ennen perjantain ja lauantain viimeisiä runkosarjapelejä ei ole selvillä vielä yhtään pudotuspelien otteluparia. Se tiedetään, että kärkikolmikko Kärpät, TPS ja Tappara aloittavat pudotuspelit kotijäällään.

Kamppailua kotiedusta

Liigassa runkosarjan toisen sijan jo varmistanut TPS lähti viimeiseen sarjapeliinsä HIFK:ta vastaan varamiehisenä. Kotijoukkueesta olivat sivussa muun muassa kokeneet Henrik Tallinder, Tomi Kallio ja Eric Perrin.

Pudotuspelien kotiedusta vielä kamppaileva, viidentenä oleva HIFK sai haluamansa, kun se voitti Eric Thorellin jatkoaikamaalilla 3-2. Ero neljäntenä olevaan ja kotiedusta kiinni pitävään JYPiin kuitenkin kasvoi, sillä JYP kukisti kotikaukalossaan varsinaisella peliajalla Ässät 4-2.

Neljäntenä olevalla JYPillä on ennen viimeistä runkosarjakierrosta pisteitä 107, HIFK:lla 105. JYP kohtaa viimeisessä runkosarjapelissään vieraissa KooKoon, HIFK taas Ässät.

JYPillä on mahdollisuus yltää runkosarjassa vielä kolmanneksi. Kolmantena on Tappara, joka peittosi vieraissa Jukurit jatkoajalla 4-3. Ratkaisumaalin iski Kristian Kuusela.

Tapparasta on eroa JYPiin kaksi pistettä. Tappara kohtaa runkosarjan päätöskierroksella kotihallissaan HPK:n.

Runkosarjassa kuudenneksi sijoittuva ja viimeisenä suoraan pudotuspeleihin jatkava KalPa jatkoi vahvoja otteitaan. Se murskasi Lukon 5-0. Huippuvireinen Mathew Maione teki KalPasta 2+1 pistettä.

STT

