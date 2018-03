Perintöveroa vastustava kansalaisaloite muutamien satojen nimien päässä eduskuntakäsittelystä

Perintö- ja lahjaverosta luopumista vaativa kansalaisaloite on enää muutamien satojen kannatusilmoitusten päässä 50 000 kannattajan rajapyykistä. Kun kansalaisaloite saa taakseen 50 000 suomalaista, se etenee eduskunnan käsittelyyn.

Kansalaisaloitteen mukaan vero on yhteiskunnalle ongelmallinen ja aiheuttaa ihmisille hankaluuksia avio- tai avopuolison tai muun läheisen kuoleman jälkeen.

Hallitus ennakoi tämän vuoden budjetissa perintö- ja lahjaveron tuotoksi 720 miljoonaa euroa. Nykyhallitus on keventänyt perintö- ja lahjaveron prosentteja kautta linjan, kun taas viime vaalikaudella perintö- ja lahjaverotusta kiristettiin.

Hallituspuolueiden keskustan ja kokoomuksen eduskuntaryhmien puheenjohtajat arvioivat STT:lle aiemmin, ettei perintö- ja lahjaverosta luopuminen kertaheitolla ole realistista.

