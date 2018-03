Perintöveroa vastustava kansalaisaloite ylitti 50 000 allekirjoituksen rajan

Perintö- ja lahjaveroa vastustava kansalaisaloite on ylittänyt 50 000 allekirjoituksen rajan. Aloite etenee näin ollen eduskunnan käsiteltäväksi.

Kansalaisaloitteen mukaan perintövero on yhteiskunnalle ongelmallinen ja aiheuttaa ongelmatilanteita avio- tai avopuolisoiden, rekisteröityneen parisuhteen tai muun läheisen kuoleman tapahtuessa. Kansalaisaloitteen ajajien mukaan perintövero on myös moraalisesti ongelmallinen, kun lähiomaisen kuoleman yhteydessä valtio rankaisee surijaa vaatimalla veroa yhteisestä omaisuudesta.

Kansalaisaloitteen ajajat muistuttavat, että lahja- ja perintöverosta luovuttiin Ruotsissa jo vuonna 2004 ja Norja luopui verosta vuonna 2014.

Hallituspuolueiden keskustan ja kokoomuksen eduskuntaryhmien puheenjohtajat arvioivat STT:lle aiemmin, ettei perintö- ja lahjaverosta luopuminen kertaheitolla ole realistista.

Hallitus ennakoi tämän vuoden budjetissa perintö- ja lahjaveron tuotoksi 720 miljoonaa euroa. Nykyhallitus on keventänyt perintö- ja lahjaveron prosentteja kautta linjan, kun taas viime vaalikaudella perintö- ja lahjaverotusta kiristettiin.

STT

