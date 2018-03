Perjantaina alkavat kolmipäiväiset uinnin Masters-mestaruuskisat ovat suuri talkooponnistus Salon Uimareille

Salon Uimarit järjestää perjantai-iltana alkavat ja kolme päivää kestävät Masters-mestaruusuinnit Salon uimahallissa. Kisoihin osallistuu lähes 500 uimaria, ja koska moni kilpailee useammassa lajissa, nähdään kisalähtöjä yli 2 000.

Tämän kokoluokan tapahtuma on samalla suuri talkooponnistus järjestävälle seuralle. Uintijaksoja on neljä (perjantaina yksi, lauantaina kaksi, sunnuntaina yksi). Jokaisessa jaksossa tarvitaan yli 50 toimitsijaa, eli erilaisia toimitsijatehtäviä on yli 200. Niistä leijonanosan tekevät salolaiset vapaaehtoiset.

Salon hotellit ovat viikonlopun ajalle lähes järjestään täynnä. Uimahalli on puolestaan suljettuna ”normaalikäytöstä” perjantai-iltapäivästä maanantaiaamuun asti.

Ensimmäinen uintijakso alkaa perjantaina kello 17. Urheilupuiston parkkipaikat tulevat olemaan piukassa, sillä LP Viesti pelaa lentopallovälierän kello 18.30 alkaen.

Salon Uimareista kisoissa urakoi Päivi Kaipainen, joka on ilmoittautunut kuudelle eri matkalle. Kansainvälisen tason mestarivauhtia tarjoaa puolestaan muiden muassa maailmanennätysuimari sekä viisinkertainen maailmanmestari Raakel Luoto.

Lue laaja kisapaketti perjantain lehdestä