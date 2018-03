Peter Nyberg esiintyy seuraavaksi Svenska Teaternin lavalla

Salolainen musiikkiteatterin ammattilainen Peter Nyberg, 25, toteaa, että ainoa asia, mitä hän oikeasti osaa, on esiintyminen. Jos hänen pitäisi tehdä jotakin muuta, hän haluaisi olla opettaja.

– Soisin, että jokaisella nuorella olisi hyvät opettajat, jotka näkisivät heidän parhaat puolensa ja potkisivat heitä eteenpäin, jotta he uskoisivat kykyihinsä ja löytäisivät oman itsensä. Minulla on ollut kaikissa kouluissa hyvät opettajat, jotka ovat piiskanneet minua eteenpäin tälle alalle. Olen heille velkaa paljon. Merkittäviä ovat olleet myös kapellimestarit ja ohjaajat eri produktioissa sekä oma perhe, joka on kannustanut.

Vielä kuusi vuotta sitten Nyberg oli lukiolainen, jonka polttava haave oli kerran päästä tekemään musiikkiteatteria työkseen. Ja nyt hän tekee sitä.

Nimirooli Jekyll & Hyde -musikaalissa Salon Teatterissa viime vuonna on ollut Nybergille tähän mennessä hänen elämänsä rooli. Seuraavana produktiona hänellä on Svenska Teaternissa syyskuussa ensi-iltansa saava musikaali Chess. Harjoitukset alkavat toukokuussa, ja samalla Nybergillä on edessä muutto Helsinkiin. Keväällä hän myös valmistuu Lahden ammattikorkeakoulun musiikkiteatterilinjalta.

– Haluaisin sanoa nuorille, että unelmointi kannattaa aina, vaikka unelmat tuntuisivat kuinka kaukaisilta. On valtava motivaattori, että on jokin, mistä unelmoida. Kun unelmaansa uskoo ja sen eteen tekee töitä, sen voi myös saavuttaa.

Salon Seudun Sanomat esittelee kevään aikana yhdeksän salolaista, jotka Tehtailija Juho Leinon säätiö ja Salon Nuorkauppakamari valitsivat kilpailussaan menestyneiksi nuoriksi salolaisiksi.

