Pieniä suuria miehiä

ANTERO LEPPÄNEN. Suomi on valitettavasti Euroopan maantieteellinen umpiperä. Vähemmistö – vaikkakin suurehko sellainen – suomalaisista haluaisi, että maamme sen lisäksi olisi vielä impivaarakin.

Eikö kuitenkin ole parempi tarkastella ympäristöään ikkunasta kuin avaimenreiästä erakoitumisesta puhumattakaan? Eikä pahitteeksi olisi hakea uusia näkökulmia siirtymällä tunkkaisista sisätiloista ulkosalle.

Ikkunoista avautuvat näkymät eivät kuitenkaan aina tee meitä levollisimmiksi tai onnellisimmiksi. Onko se sitten tarpeenkaan, jos me jo nyt olemme maailman onnellisin kansa? Milloinkahan suomalaiset nimetään universumin kohteliaimmiksi ja sosiaalisimmiksi vahvuuksina small talk ja muu höpöttely?

Itäisestä ikkunastamme tarjoutuva maisema on hämärän peitossa ja jopa pelottavakin. Seuraavat kuusi vuotta Venäjän presidenttinä jatkaa neljännelle kaudelle kammettu Vladimir Putin.

Hän ei osallistunut vaalikeskusteluihin, mutta ihastutti kansalaisiaan ja kauhistutti muuta maailmaa debattien ulkopuolisilla esiintymisillään: presidentti Putin on sanonut, että hän ei tarvittaessa jätä käyttämättä ydinasetta, vaikka se johtaisi Venäjän tuhoutumiseen.

Mihin me tarvitsisimme maailmaa, jossa Venäjää ei olisi, hän on retorisesti kysynyt. Eikö kysymys sittenkin ole enemmän absurdi kuin retorinen?

Vladimir Putin, Donald Trump ja Kim Jong-un muodostavat ydinaseella pullistelijoiden arvaamattoman trion. Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajathan ovat käyneet kisaa siitä, kummalla on mahtavampi nappi. Putin ei ole ottanut puheeksi nappinsa kokoa, kaikista muista sotavehkeistä hän on hehkuttanut sitäkin innokkaammin.

Suomella on noin 1 300 kilometrin yhteinen raja Venäjän kanssa, mikä on ollut haastava tosiasia koko itsenäisyytemme ajan.

Kun Tarja Halonen virkakausinaan tapaili Vladimir Putinia, hän sai melkoista julkista kansalaiskritiikkiä. Halosta arvosteltiin siitä, että hakeutui aivan liian ystävällisiin sisaruksellisiin suhteisiin itäisen naapurimaan johtajan kanssa.

Putin on ennallaan, mutta kriitikoiden mielipide muuttui, kun tasavallan presidentiksi tuli Sauli Niinistö. Ystävällisiä tapaamisia alettiin pitää järkevinä, jopa elintärkeinä. Hyvä niin, koska tärkeitähän ne ovatkin. On syytä hakea ystävät läheltä ja viholliset kaukaa. Kyllä kohtelias kansalainenkin tervehtii seinänaapuriaan, vaikka äijä olisi yrmy ja täynnä itseään.

Vaikka asumme umpiperässä, olemme silti osa kansainvälisen politiikan ilmastoa, jossa tuulet muuttuvat joskus jopa käden käänteessä. Vielä viime syyskuussa Yhdysvaltain presidentti kutsui YK:ssa Pohjois-Korean johtajaa pieneksi rakettimieheksi ja Kim Jong-un vastaavasti Trumpia seniiliksi höppänäksi. Nyt valmistellaan heidän tapaamistaan tänä syksynä.

Suomella on tarjota maatamme kohtauspaikaksi neuvotteluille, joissa välitysmiehenä voisi toimia Nobelin rauhanpalkinnon saanut presidentti Martti Ahtisaari. Suomen Kuvalehden pakinoitsija on laskenut tai laskettanut, että tasapuolisesti valittu tapaamispaikka olisi Äkäshotelli Kolarin kunnassa. Sinne pääpukareilla olisi viidensadan metrin tarkkuudella yhtä pitkä matka. Ei kun toimeksi.

Kirjoittaja on salolainen entinen kunnallispoliitikko.