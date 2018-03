Pirkkalan koulu-uhkausta tutkitaan perättömänä vaaranilmoituksena – Myös tamperelaiskoulu sai uhkaussoiton

Koulu-uhkaukset ovat tiistaina työllistäneet poliisia Pirkkalassa ja Tampereella.

Pirkkalassa poliisi etsii tänä aamuna koulu-uhkauksen esittänyttä henkilöä. Poliisin saaman ilmoituksen mukaan sivullinen oli kuullut henkilön huutavan ”koulukeskuksessa räjähtää kohta pommi”. Uhkaus esitettiin Koulutiellä lähellä koulukeskusta, jossa on ala-aste, yläaste ja lukio.

Poliisi saapui paikalle ja tutki tilat. Mitään vaaraa ei löytynyt. Pirkkalan lukio, Suupanniityn koulu ja Naistenmatkan koulu ehdittiin sulkea aamulla uhkauksen vuoksi ja koulupäivä peruutettiin.

Tampereella puolestaan selvitetään tänään peruskouluun kohdistunutta uhkaussoittoa, jonka tekijäksi epäillään koulun oppilasta.

Pirkkalassa peruttiin koko koulupäivä

Pirkkalan tapausta tutkitaan perättömänä vaaranilmoituksena.

Tutkinnanjohtaja Anssi Köykkä kertoo STT:lle, että uhkauksen esitti tummiin pukeutunut, noin 180 senttimetriä pitkä, hoikka henkilö, joka oli liikkeellä naisten polkupyörällä.

– Ilmeisesti hänen päässään oli huppu – kasvoja ei olla nähty, Köykkä lisää.

– Yhdestä valvontakamerasta oli nähtävissä, ettei ole mahdollista, että kukaan olisi pommia vienyt kouluun sisälle, Köykkä sanoo.

Suurin osa koulujen oppilaista ei ollut vielä ehtinyt tulla kouluun aamuvarhaisella. Kouluun saapuvien oppilaiden osalta poliisi päätti, ettei heitä päästettäisi kouluun sisälle. Isompia oppilaita lähetettiin kotiin ja pienemmät siirrettiin odottamaan jatkotoimenpiteitä läheiseen vapaa-aikakeskukseen.

Poliisin tutkittua koulun tilat todettiin, että mitään vaaraa ei enää ollut, mutta kouluviranomaiset olivat ehtineet jo ilmoittaa, että oppilaiden ei tarvitse kouluun tulla tänä päivänä, Köykkä lisää.

Oppilaan epäillään soittaneen uhkaussoiton omaan kouluunsa Tampereella

Tamperelainen Kaarilan koulu sai tänään ruokavälitunnin aikana uhkaussoiton. Peruskouluun kohdistuneen uhkaussoiton tekijäksi epäillään koulun oppilasta. Uhkaus ei vaikuttanut koulupäivän kulkuun.

Kiinteistössä toimii peruskoulun luokat 5-9.

Tutkinnanjohtaja Markku Laakso kertoo STT:lle, että poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa ja on jo ollut yhteydessä lastensuojeluviranomaisiin. Poliisi selvittää yhdessä koulun kanssa, oliko epäiltyjä tekijöitä yksi vai useampia.

– Mahdollista on, että siinä on ollut jonkinlainen yhteinen päähänpisto kyseessä, Laakso totesi.

– Pilanpäinkin tehdyssä uhkaussoitossa on syytä epäillä perätöntä vaarailmoitusta, josta seurauksena on sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi, muistutti Sisä-Suomen poliisilaitos tiedotteessa.

– Lisäksi alaikäisestä epäillystä tehdään aina ilmoitus myös lastensuojeluviranomaisille.

Poliisi ei tiedota tapauksesta lisää epäillyn nuoren iän vuoksi.

