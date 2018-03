Pohjois-Korea kiistää pakotteiden ajaneen sen neuvottelupöytään

Pohjois-Korea on kiistänyt, että maahan kohdistuneet pakotteet olisivat syy liennytykselle sen ulkosuhteissa.

Pohjois-Korean johdon näkemyksiä välittävä KCNA-uutistoimisto sanoi myöhään tiistaina, että Pohjois-Korean ja Etelä-Korean välillä vallitsee ”merkittävä sovittelun ilmapiiri” ja että Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain suhteissa on ”merkkejä muutoksesta”.

KCNA:n mukaan rauhandialogi on merkki Pohjois-Korean itsevarmuudesta ja siitä, että maa on saavuttanut kaiken haluamansa.

Diplomaatit pohjustavat parhaillaan sekä Koreoiden keskinäisiä neuvotteluja että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamista.

Suomessa käydään Korea-keskusteluja vielä tänään

Parhaillaan Korea-keskusteluja käydään Suomessa. Näitä keskusteluja jatketaan vielä tänään. Suomen ulkoministeriön mukaan Helsingissä käytävissä Pohjois-Korea-keskusteluissa ei millään tavalla pohjusteta mahdollista tapaamista Yhdysvaltojen presidentin ja Pohjois-Korean johtajan välillä.

Järjestäjät kertoivat ulkoministeriön kautta STT:lle välittämässään lausunnossa, että keskustelut ovat osa akateemisten tapaamisten sarjaa. Niitä on suunniteltu hyvissä ajoin ennen viimeaikaista Koreoiden tilanteeseen liittyvää myönteistä kehitystä.

Lausunnossa vahvistettiin, että tiistaina alkaneeseen kaksipäiväiseen tapaamiseen osallistuu Yhdysvaltojen, Etelä-Korean ja Pohjois-Korean edustajia.

Korea-keskustelujen yksityiskohtia on alusta alkaen ympäröinyt salamyhkäisyys. Tieto niistä nousi julkisuuteen viikonloppuna. Ulkoministeri Timo Soini (sin.) arvioi maanantaina Brysselissä, että Suomi lähinnä mahdollistaa keskustelujen pitämisen ja tarjoaa apua niiden järjestelyissä.

