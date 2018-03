Pohjois-Korean Kim ja Etelä-Korean Moon tapaavat huippukokouksessa ensi kuun lopulla

Pohjois-Korea ja Etelä-Korea ovat sopineet pitävänsä huippukokouksen 27. huhtikuuta. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ja Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in tapaavat Korean niemimaan demilitarisoidulla vyöhykkeellä.

Huippukokouksen ajankohdasta kertoivat Etelä-Korean viranomaiset tänään sen jälkeen, kun maiden valtuuskunnat tapasivat demilitarisoidulla vyöhykkeellä.

Koreoiden valtionpäämiesten huippukokouksia on tätä ennen järjestetty vasta kaksi kertaa. Pohjois-Korean edellinen hallitsija, Kimin isä Kim Jong-il tapasi vuosina 2000 ja 2007 Etelä-Korean silloiset presidentit.

Etelä-Korean yhdistymisministeri Cho Myoung-gyon ja hänen pohjoiskorealainen kollegansa Ri Son-gwon kuvattiin kättelemässä Panmunjomissa Pohjois-Korean puolella sijaitsevassa rauhanpaviljonkina tunnetussa rakennuksessa.

– Koreoiden välisissä suhteissa on kuluneiden 80 päivän aikana tapahtunut monia asioita, joita pidettiin ennenkuulumattomina, sanoi Pohjois-Korean delegaatiota johtava Ri.

Maiden nopea lähentyminen alkoi Etelä-Koreassa järjestettyjen talviolympialaisten aikaan.

Torstaina Kiinan edustajan on määrä tavata Soulissa Etelä-Korean presidentti Moon kertoakseen Pohjois-Korean johtajan Kimin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin tämänviikkoisen tapaamisen annista. Ulkomaanmatka oli Kimin ensimmäinen sitten vuoden 2011, jolloin hän nousi valtaan.

”Asiat liikkuvat oikeaan suuntaan”

Washington Post uutisoi aiemmin, että Valkoinen talo suhtautuu varovaisen optimistisesti siihen, että presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapaavat toukokuussa, uutisoi Washington Post. Vielä ei ole kuitenkaan päätetty edes sitä, missä mahdollinen tapaaminen pidettäisiin.

Valkoisen talon tiedottaja Sarah Sanders sanoi vaikutelmansa olevan, että asiat liikkuvat oikeaan suuntaan.

Trumpin hallinto meni pois tolaltaan aiemmin tällä viikolla, kun Kiina ilmoitti tiistaina, että se oli jo pitänyt tapaamisen Kim Jong-unin kanssa, kertovat virkamiehet ja asiasta perillä olevat lähteet Washington Postille.

