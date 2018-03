Pohjois-Korean Kim ja Etelä-Korean Moon tapaavat huippukokouksessa ensi kuun lopulla

Pohjois-Korea ja Etelä-Korea ovat sopineet pitävänsä huippukokouksen 27. huhtikuuta. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ja Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in tapaavat Korean niemimaan demilitarisoidulla vyöhykkeellä.

Huippukokouksen ajankohdasta kertoivat Etelä-Korean viranomaiset sen jälkeen, kun maiden valtuuskunnat tapasivat demilitarisoidulla vyöhykkeellä.

Etelä-Korean yhdistymisministeri Cho Myoung-gyon ja hänen pohjoiskorealainen kollegansa Ri Son-gwon kuvattiin kättelemässä Panmunjomissa Pohjois-Korean puolella sijaitsevassa rauhanpaviljonkina tunnetussa rakennuksessa.

– Koreoiden välisissä suhteissa on kuluneiden 80 päivän aikana tapahtunut monia asioita, joita pidettiin ennenkuulumattomina, sanoi Pohjois-Korean delegaatiota johtava Ri.

Maiden nopea lähentyminen alkoi Etelä-Koreassa järjestettyjen talviolympialaisten aikaan.

Torstaina Kiinan edustajan on määrä tavata Soulissa Etelä-Korean presidentti Moon kertoakseen Pohjois-Korean johtajan Kimin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin tämänviikkoisen tapaamisen annista. Ulkomaanmatka oli Kimin ensimmäinen sitten vuoden 2011, jolloin hän nousi valtaan.

Koreoiden valtionpäämiesten huippukokouksia on tätä ennen järjestetty vasta kaksi kertaa. Pohjois-Korean edellinen hallitsija, Kimin isä Kim Jong-il tapasi vuosina 2000 ja 2007 Etelä-Korean silloiset presidentit.

