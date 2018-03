Pohjois-Korean Kim ja Kiinan Xi tapasivat Kiinassa – Kim vakuutti maansa sitoutuneen ydinaseriisuntaan

Kiinassa vieraillut Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un sanoi vierailullaan Pohjois-Korean olevan sitoutunut ydinaseriisuntaan, kertoo Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua.

Kim tapasi Kiinan presidentin Xi Jinpingin. Kimin mukaan keskustelut olivat onnistuneet ja johtajat keskustelivat Kiinan ja Pohjois-Korean suhteiden kehittämisestä, maiden tilanteista sekä rauhan ja vakauden säilyttämisestä Korean niemimaalla, Xinhua uutisoi.

– Kysymys Korean niemimaan ydinaseriisunnasta voidaan ratkaista, jos Etelä-Korea ja Yhdysvallat vastaavat hyväntahtoisiin eleisiimme ja luovat rauhan ja vakauden ilmapiirin samalla, kun ryhtyvät edistyksellisiin ja yhtäaikaisiin toimiin rauhan saavuttamiseksi, Kim sanoi Xinhuan mukaan vierailunsa aikana.

Kimin vierailu Kiinaan vahvistettiin kiihkeän arvailun jälkeen. Ulkomaanmatka on Kimin ensimmäinen sitten vuoden 2011, jolloin hän nousi valtaan.

Etelä-Korean uutistoimiston Yonhapin mukaan Xi kutsui Kimin Kiinaan ja vierailu kesti sunnuntaista keskiviikkoon. Kimin mukana vierailulla oli hänen vaimonsa Ri Sol-ju.

Pohjois-Korean johdon hallinnassa oleva pohjoiskorealainen KCNA-uutistoimisto sanoo Xin hyväksyneen Kimin esittämän vastavierailukutsun. Vahvistusta Xin vastavierailusta ei ole muista lähteistä.

Kim: Pohjois-Korea valmis huippukokoukseen Yhdysvaltain kanssa

Xin on arveltu halunneen tavata Kimin ennen toukokuun huippukokousta, jossa Pohjois-Korean johtajan on määrä tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Xinhuan mukaan Kim sanoi Kiinan-vierailullaan, että Pohjois-Korea on halukas käymään dialogia ja pitämään huippukokouksen Yhdysvaltain kanssa.

Etelä-Korea kertoi aiemmin tässä kuussa Kimin tarjoutuneen tapaamaan Trumpin ja Yhdysvallat on sanonut Trumpin hyväksyneen tapaamisaikeet. Pohjois-Korea ei kuitenkaan aiemmin ole virallisesti kommentoinut tapaamista.

Parhaillaan diplomaatit pohjustavat myös Koreoiden kahdenvälistä huippukokousta.

STT

