Pohjois-Korean Kimin uumoillaan poikenneen Kiinaan – Pekingissä asemalla kävi samanlainen juna, jollaista Kimin isä käytti

Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin uumoillaan olevan parhaillaan vierailulla Pekingissä tai ainakin käyneen siellä. Japanilaisviestimien mukaan Pekingin asemalle on saapunut samanlainen erikoisjuna, jota Kimin isä Kim Jong-il käytti. Junaa vastassa oli kunniavartio.

Valtion Diaoyutai-vierastalo – sekin sama, jota Kim Jong-il käytti – oli niin ikään erittäin raskaasti vartioituna. Uutistoimisto AFP:n kuvaaja näki autosaattueen poistuvan talosta aamulla.

Japanilainen Kyondo-uutistoimisto kertoi myöhemmin junan lähteneen paluumatkalle asemalta. Tiedossa ei ole, keitä junassa oli.

Kiina oli päivällä erittäin vaitonainen mahdollisesta vierailusta. Ulkoministeriön mukaan ”asioista tiedotetaan aikanaan”.

– Jos meillä on tietoa, julkaisemme sen, vakuutti ulkoministeriön edustaja Hua Chunying.

Tutkija Bill Bishopin mukaan Kiinan presidentti Xi Jinping todennäköisesti halusi tavata Kimin ennen toukokuun huippukokousta, jossa Pohjois-Korean johtajan on määrä tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Jos Kim on Kiinassa, ulkomaanmatka olisi Kimin ensimmäinen sitten vuoden 2011, jolloin hän nousi valtaan.

STT

Kuvat: