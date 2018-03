Pohjois-Korean ulkoministeri matkalla kohti Ruotsia – matkan epäillään liittyvän Trumpin ja Kimin tapaamisen valmisteluihin

Pohjois-Korean ulkoministeri Ri Yong-ho on matkalla kohti Ruotsia. Matkan arvioidaan liittyvän Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin valmistella olevaan tapaamiseen.

Ruotsilla saattaa olla rooli tapaamisen valmisteluissa, sillä Ruotsin suurlähetystö Pjongjangissa on hoitanut myös Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain suhteisiin liittyviä asioita. Yhdysvalloilla ja Pohjois-Korealla ei ole diplomaattisuhteita.

Eteläkorealaisen Yonhap-uutistoimiston mukaan Ruotsin-matkalla on myös Pohjois-Korean ulkoministeriön Yhdysvalloista vastaavan osaston varajohtaja. Tämä viittaa siihen, että matkalla valmistellaan Trumpin ja Kimin tapaamista.

Kiinan ulkoministeriön mukaan Ri matkustaa Ruotsiin Pekingin kautta. Yonhapin mukaan Ri matkustaa Ruotsiin lennolla, joka lähti Pekingistä torstaina iltapäivällä sikäläistä aikaa.

Ulkoministeriä kuljettavan koneen on määrä laskeutua Arlandan lentokentälle torstai-iltapäivän kuluessa. Ruotsin ulkoministeri Margot Wallström tapaa Rin sekä torstai-iltana että perjantaina.

Keskusteluissa on määrä käsitellä Korean niemimaan tilannetta, joka on ollut taajaan esillä YK:n turvallisuusneuvostossa. Ruotsi on parhaillaan vaihtuvana jäsenenä turvallisuusneuvostossa.

Ruotsalainen Dagens Nyheter -lehti kertoi jo viime viikolla, ettäWallströmin on määrä tavata pohjoiskorealainen virkaveljensä lähitulevaisuudessa.

Yhdysvallat ja Pohjois-Korea ovat sopineet johtajiensa tapaamisesta, mutta tapaamisen paikasta ja ajasta ei ole tietoa.

Löfven tarjosi apua Trumpille

Pohjois-Korean varaulkoministeri Han Song-ryol vieraili Tukholmassa tammikuussa ja tapasi tuolloin Wallströmin lisäksi pääministeri Stefan Löfvenin.

Löfven sanoi viimeviikkoisella Yhdysvaltain-vierailullaan Trumpille, että Ruotsi on valmis auttamaan Yhdysvaltoja tapaamisen järjestelyissä. Trump kiitti vierailun aikana Ruotsia avusta vuonna 2016 Pjongjangissa pidätetyn amerikkalaisen opiskelijan Otto Warmbierin vapauttamisessa.

Jos tapaaminen järjestettäisiin Ruotsissa, olisi se historiallinen myös sikäli, että Kim ei ole poistunut Pohjois-Koreasta sen jälkeen kun hän nousi valtaan vuonna 2011.

Ulkoministeri Rille Ruotsi on tuttu paikka, sillä hän työskenteli pari vuotta Pohjois-Korean Tukholman-lähetystössä 1980-luvulla.

Ruotsilla on ollut diplomaattisuhteet sulkeutuneen Pohjois-Korean kanssa vuodesta 1973. Ruotsi oli pitkään ainoa länsimaa, jolla oli pysyvä edustusto Pjongjangissa.

STT

