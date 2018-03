Pohjois-Korean ulkoministeri tapasi Ruotsin pääministerin

Pohjois-Korean ulkoministeri Ri Yong-ho on tavannut Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin Tukholman-vierailullaan.

Löfvenin tiedottaja vahvisti tapaamisen tapahtuneen, mutta ei suostunut kertomaan, mistä Ri ja Löfven keskustelivat.

Ri saapui vierailulle Ruotsiin torstai-iltana. Vierailun arvioidaan liittyvän Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin valmisteilla olevaan tapaamiseen.

Ruotsilla saattaa olla rooli tapaamisen valmisteluissa, sillä Ruotsin suurlähetystö Pjongjangissa on hoitanut myös Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain suhteisiin liittyviä asioita. Yhdysvalloilla ja Pohjois-Korealla ei ole diplomaattisuhteita.

Ruotsilla on ollut diplomaattisuhteet sulkeutuneen Pohjois-Korean kanssa 1970-luvulta lähtien. Ruotsi oli pitkään ainoa länsimaa, jolla oli pysyvä edustusto Pjongjangissa.

Ri on tavannut vierailullaan myös Ruotsin ulkoministerin Margot Wallströmin, joka kommentoi tapaamista lyhyesti toimittajille Tukholmassa.

Wallström iloitsi tapaamisen järjestymisestä ja muistutti, että dialogia Korean niemimaan jännitteiden lieventämiseksi tarvitaan. Wallström sanoi samalla, että Ruotsi ei voi yksin ratkaista koko maailman ongelmia.

– Osapuolten tehtävä on nyt ratkaista, mikä tie vie eteenpäin, Wallström sanoi.

Tapaamispaikkana Ruotsi?

Lehtitietojen mukaan Rin Ruotsin-vierailu jatkuu sunnuntaihin saakka, mutta ruotsalaisviranomaiset eivät vahvistaneet tietoja.

Yhdysvallat ja Pohjois-Korea ovat sopineet johtajiensa tapaamisesta, mutta tapaamisen paikasta ja ajasta ei ole tietoa. Tiedotusvälineissä on esitetty arvioita, että Trump ja Kim voisivat tavata Ruotsissa.

Pääministeri Löfven sanoi torstaina, että on vielä aivan liian aikaista spekuloida mahdollisuudella, että johtajat tapaisivat Ruotsissa.

– Jos päätoimijat haluavat, että Ruotsi ottaa tässä jonkin roolin – sovittelijan, foorumin, linkin tai minkä tahansa – me olemme valmiit siihen, Löfven sanoi viitaten Pohjois- ja Etelä-Koreaan, Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Japaniin.

