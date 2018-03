Pohjois-Koreasta keskustellaan tänään Helsingissä – Korkea-arvoinen diplomaatti nähty nousemassa Suomen-koneeseen Pekingissä

Pohjois-Koreasta keskustellaan tänään kaikessa hiljaisuudessa Helsingissä. Suomen ulkoministeriö on vahvistanut, että Helsingissä järjestetään tapaaminen, jossa on mukana Pohjois-Korean valtuuskunta, mutta ei ole kertonut sen osanottajista tai asialistasta.

Ministeriön mukaan kyseessä ei kuitenkaan ole korkean poliittisen tason tapaaminen.

STT kertoi eilen, että tapaamispaikkana olisi Japanin suurlähetystö Helsingissä. Japanin suurlähetystö on tänään kiistänyt tiedon. Suurlähetystön mukaan sillä ei ole mitään tekemistä tapaamisen kanssa.

Uutistoimisto AFP kertoo, että Pohjois-Korean ulkoministeriön Pohjois-Amerikan osaston varapääjohtaja Choe Kang-il on nähty Pekingin lehtokentällä nousemassa Suomen-koneeseen. AFP perustaa tietonsa useisiin paikallisiin medioihin. AFP:n mukaan Choe tapaa Suomessa Yhdysvaltojen entisen Etelä-Korean-lähettilään Kathleen Stephensin.

Ruotsi vaitonainen keskusteluista

Ruotsissa saatiin eilen päätökseen kolme päivää kestäneet Pohjois-Korea-neuvottelut. Ruotsin ulkoministeriö ei ole kommentoinut sitä, oliko keskusteluissa esillä Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin ja Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin mahdollinen tuleva tapaaminen.

Ministeriön mukaan ulkoministeri Margot Wallströmin ja hänen pohjoiskorealaisen kollegansa Ri Yong-hon keskustelut keskittyivät lähinnä turvallisuustilanteeseen Korean niemimaalla.

– Ulkoministerit keskustelivat mahdollisuuksista ja haasteista diplomaattisten ponnistelujen jatkamiseksi, jotta konfliktiin saataisiin rauhanomainen ratkaisu, ministeriö sanoi lehdistötiedotteessaan.

Pohjois-Korean valtiollisen KCNA-uutistoimiston mukaan Tukholmassa keskusteltiin ”kahdenvälisistä suhteista ja muista yhteisistä huolenaiheista”.

Ruotsilla on poikkeuksellisen pitkät diplomaattisuhteet eristäytyneeseen maahan. Ruotsi avasi suurlähetystön Pohjois-Koreaan vuonna 1975 ensimmäisenä länsimaana. Lähetystö edustaa Pohjois-Koreassa myös Yhdysvaltoja.

STT

