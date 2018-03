Pohjoisen pallonpuoliskon talvi ollut runsasluminen

Pohjoisen pallonpuoliskon talvi on ollut tänä vuonna poikkeuksellisen runsasluminen. Lumen suuri määrä käy ilmi Ilmatieteen laitoksen uudesta Arktis nyt -palvelusta.

Palvelu kertoo yhdellä kuvalla jää- ja lumialueen laajuuden Pohjoisella pallonpuoliskolla.

Lumimäärän vaihtelu pallonpuoliskollamme on ollut eri vuosien välillä kohtalaisen suurta. Varsinkin viime vuosina erot talvien välillä ovat olleet erittäin isoja, kertoo Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Kari Luojus.

Pitkän aikavälin tarkastelu (1980-2017) osoittaa, että pallonpuoliskon lumen kokonaismäärä on kaikkina talvikuukausina keskimäärin vähentynyt. Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta myös Pohjoisen jäämeren jäänpaksuus on ohentunut.

STT

Kuvat: