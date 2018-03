Poliisi epäilee Tampereen keskustan kerrostalopaloa tuhotyöksi – ullakko palanut, kerrostalo kärsi mittavia vesivahinkoja

Poliisi epäilee Tampereen keskustan kerrostalopaloa tuhotyöksi. Pelastuslaitos sai ilmoituksen Tuomiokirkonkadulla sijaitsevan kerrostalon tulipalosta varhain tänä aamuna. Tulipalon on arvioitu alkaneen kerrostalon ullakolta.

Ullakko on palanut ja kerrostalo kärsinyt mittavia vesivahinkoja, kertoo tutkinnanjohtaja Joni Länsipuro STT:lle. Poliisi aloittaa tapauksen tutkinnan heti, kun sammutustyöt on saatu päätökseen.

Sammutustyöt jatkuvat edelleen, minkä vuoksi osa Tampereen keskustan kaduista on suljettu liikenteeltä.

Tuhotyöepäilystä uutisoi aiemmin Yle.

STT

