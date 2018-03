Poliisi epäilee tyrmäystippojen käyttöä lahtelaisravintoloissa – neljä nuorta naista joutui sairaalahoitoon

Poliisi epäilee, että Lahden keskustan ravintoloissa on laitettu tyrmäystippoja tai muita huumaavia aineita nuorten naisasiakkaiden juomiin.

Hämeen poliisilaitos kertoo kirjanneensa neljä rikosilmoitusta pahoinpitelyistä, jotka ovat tapahtuneet ainakin kahdessa eri Lahden keskustan ravintolassa. Ravintoloista toimitettiin viime yönä ambulanssilla sairaalahoitoon neljä nuorta naista, jotka ovat syntyneet vuosina 1998-1999.

Naiset ovat poliisin mukaan jo päässeet pois sairaalahoidosta.

– Poliisi on tänään tutkinut pahoinpitelyjä, ja on syytä epäillä, että naiset ovat saaneet tyrmäystippoja tai muuta huumaavaa ainetta tietämättään, Hämeen poliisilaitos kirjoittaa tiedotteessaan.

Poliisi jatkaa tapahtumien selvittämistä ja tehostaa Lahden ravintoloiden ja niiden lähialueiden valvontaa. Poliisi toivoo, että ihmiset eivät jätä juomiaan vartioimatta ravintoloissa.

Rikoskomisario Tomi Repo ei halua valottaa, miten poliisi aikoo tehostaa Lahden ravintoloiden valvontaa.

Revon mukaan Lahdessa ei ole ainakaan lähiaikoina tapahtunut vastaavanlaisia tapauksia.

– Kyllähän tämä on huolestuttavaa, että neljä nuorehkoa naista joutuu lyhyen ajan sisällä samantyyppisten epämääräisten oireiden takia ambulanssilla sairaalaan, Repo sanoi STT:lle.

