Poliisi: Pirkkalan koulukeskuksessa ei vaaraa – koulupäivä peruttiin uhkauksen vuoksi

Poliisin mukaan tilanne Pirkkalan koulukeskuksessa on ohi. Koulutiloista ei löytynyt mitään vaaraa, ja koulukeskus on turvallinen.

Pirkkalan lukio, Suupanniityn koulu ja Naistenmatkan koulu suljettiin aiemmin tänä aamuna uhkauksen vuoksi. Pirkkalan koulutoimi päätti peruuttaa koulupäivän tältä päivältä uhkauksen vuoksi.

Pirkkalan yhteislukion rehtori Marjukka Suihko kertoi aiemmin STT:lle, että kolmen koulun oppilaista isommat oli lähetetty kotiin. Kouluun tulleet pienimmät oppilaat oli siirretty vapaa-aikakeskukseen, jossa odotettiin jatko-ohjeita, Suihko kertoi.

Kolmella koululla on yhteensä yli tuhat oppilasta.

STT

