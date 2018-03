Poliisi tutkii Dublinin hotellipalon syttymissyytä – 150 vierasta evakuoitiin

Irlannin poliisi tutkii eilen illalla dublinilaisessa hotellissa riehuneen tulipalon syttymissyytä, kertoo irlantilainen uutiskanava RTE.

Tulipalo alkoi 15-kerroksisen Metro-hotellin yläpuolella sijaitsevasta asunnosta.

Hotellin 150 vierasta jouduttiin evakuoimaan, mutta pelastuslaitoksen mukaan henkilövahinkoja ei tullut.

Tulipalo saatiin sammutettua aamun aikana. Paloa oli sammuttamassa ainakin 60 palomiestä, kertoi aiemmin Guardian.

BBC:n mukaan rakennusta on käytetty myös asunnottomien perheiden majoittamiseen, mutta palon syttyessä rakennuksessa ei ole tiettävästi majoittunut kodittomia.

Irish Times -lehden mukaan rakennuksen ensimmäisessä viidessä kerroksessa on hotellihuoneita ja lopuissa kerroksissa asuinhuoneistoja.

Palo sai alkunsa rakennuksen kolmannestatoista kerroksesta, BBC kertoo. Hotellin asukkaat on majoitettu läheiseen hotelliin.

https://www.rte.ie/news/dublin/2018/0322/949216-fire-metro-hotel/

https://www.theguardian.com/world/2018/mar/21/fire-breaks-out-on-top-floors-of-hotel-near-dublin-airport

http://www.bbc.com/news/world-europe-43493195

https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/fire-brigade-tackles-major-blaze-at-hotel-in-north-dublin-1.3435687

STT