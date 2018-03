Poliisi tutkii Pirkkalan koulu-uhkausta – rehtori STT:lle: Pienimmät oppilaat siirretty vapaa-aikakeskukseen, muut oppilaat lähetetty kotiin

Poliisi selvittää parhaillaan koulukeskukseen kohdistunutta uhkausta Pirkkalassa, Sisä-Suomen poliisi tiedottaa. Uhkauksen vuoksi Pirkkalan lukio, Suupanniityn koulu ja Naistenmatkan koulu on suljettu toistaiseksi. Poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan kukaan ei ole vaarassa.

Pirkkalan yhteislukion rehtori Marjukka Suihko kertoo STT:lle, että kolmen koulun oppilaista isommat on lähetetty kotiin. Kouluun tulleet pienimmät oppilaat on siirretty vapaa-aikakeskukseen, jossa odotetaan jatko-ohjeita, Suihko kertoo.

Kolmella koululla on yhteensä yli tuhat oppilasta.

STT

