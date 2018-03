Poliisijärjestöjen liitto: Uusi alkoholilaki lisää häiriökäyttäytymistä merkittävästi

Suomen Poliisijärjestöjen liitto uskoo häiriökäyttäytymisen lisääntyvän alkoholilain uudistuksen seurauksena niin paljon, ettei kaikkia hälytystehtäviä pystytä hoitamaan. Liiton mukaan erityisesti järjestyshäiriöt julkisilla paikoilla lisääntyvät, kun baarien aukioloajat pitenevät.

Poliiseja tarvitaan lisää vähintään 700, liitto katsoo. Nykyisellä 7 150 poliisin joukolla jatkaminen tarkoittaisi liiton puheenjohtajan Jonne Rinteen mukaan priorisointia.

– Poliisin tehtäviä voi kyllä lisätä, mutta silloin osa jää tekemättä. Lisääntyvät järjestyshäiriöt voidaan kyllä hoitaa, mutta silloin jonkun pitää sanoa, mitä muuta jätetään tekemättä, Rinne sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa vähäisemmät ja kaukana olevat tehtävät jäisivät hoitamatta. Jatkossa poliisi ei välttämättä ehtisi viikonloppuisin hiljentämään aamuyöllä meluavia naapureita, Rinne sanoo.

Tehtäviä priorisoidaan poliisissa jo nyt. Poliisilta jää liiton mukaan vuosittain 100 000 hälytystehtävää hoitamatta, kun tehtäviin ei yksinkertaisesti ole lähtijöitä. Rinteen mukaan poliisipula on krooninen ja alkoholilain uudistus vain pahentaa tilannetta.

Lisää resursseja tarvitaan liiton mukaan myös järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Tarve ei perustu Rinteen mukaan tapausten lisääntymiseen, vaan hälyttävään kehitykseen länsinaapurissa. Ruotsissa ehkäisyn laiminlyönti on Rinteen mukaan johtanut järjestäytyneen rikollisuuden kasvuun.

Sisäministeriön poliisiosaston päällikkö Risto Lammi ei kommentoi liiton näkemystä poliisin lisäresurssitarpeesta. Hänen mukaansa Poliisihallitus on tuonut huolensa ja toiveensa esille ja niitä käsitellään parhaillaan. Mahdollisesta lisärahoituksesta päätetään kevään kehysriihessä ministeriön kehysehdotuksen pohjalta.

