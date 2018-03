Varsinais-Suomessa Pöytyällä sijaitsevassa Kyrön koulussa on syttynyt tulipalo, kertoo pelastuslaitos. Pelastuslaitos on kohteessa ja sammuttaa paloa.

Pelastuslaitos sai tiedon Kyröntiellä syttyneestä rakennuspalosta hieman ennen kello kolmea lauantaiaamuna. Paikalle on lähetetty lukuisia pelastuslaitoksen yksiköitä.

STT