Presidentti Koiviston hautamuistomerkin suunnittelukisaan lähes 140 teosehdotusta

Presidentti Mauno Koiviston hautamuistomerkin suunnittelukilpailuun lähetettiin 138 teosehdotusta, kertoi valtioneuvosto perjantaina. Kilpailun tulokset julkistetaan maanantaina 9. huhtikuuta. Kilpailun ensimmäinen palkinto on 10 000 euroa, toinen palkinto 5 000 euroa ja kolmas 3 000 euroa.

Muistomerkin on määrä olla valmis ja sijoitettu paikalleen Helsingin Hietaniemen hautausmaalle Koiviston syntymäpäivänä 25.11.2018.

Palkintolautakunnan muodostaa alivaltiosihteeri Timo Lankisen johtama hautamuistomerkkitoimikunta. Toimikunnassa on mukana tiede- ja taidemaailman asiantuntijoita, valtioneuvoston kanslian ja kirkon edustajia sekä omaisten edustaja.

Presidentti Koivisto kuoli viime vuonna 12. toukokuuta 93-vuotiaana. Koivisto oli järjestyksessä Suomen yhdeksäs presidentti vuosina 1982-1994.

