Presidentti Niinistö STT:lle: USA:n ja P-Korean huipputapaaminen yllättävä käänne

Presidentti Sauli Niinistön mukaan ilmoitus Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajien tapaamisesta oli yllättävä aiempiin koviin äänensävyihin verrattuna. Tapaamisen merkitystä ja antia joudutaan vielä hänen mukaansa odottamaan.

– En usko, että kukaan odotti tällaista käännettä juuri nyt nimenomaan sen takia, että vielä muutama viikko sitten oltiin kovin erilaisissa asetelmissa, Niinistö sanoo STT:n haastattelussa.

Niinistö arvioi, että julkisuudelta piilossa on käyty paljon erilaisia alustavia keskusteluja erilaisissa yhteyksissä ja kokoonpanoissa. Siitä huolimatta asiat näyttävät edenneen varsin nopeasti.

– Tämä herättää tietysti kysymyksiä siitä, että kuinka valmiita ollaan johonkin toukokuun loppuun mennessä asiaa vakavasti ja tuloksellisesti käsittelemään, Niinistö sanoo.

Niinistön mukaan Donald Trumpin ja Kim Jong-unin tapaamista ei pidä epävarmuuksista huolimatta tuomita jo etukäteen tai suhtautua siihen äärettömän epäillen.

– Näytetään olevan sitäkin mieltä, että Kim on jo nyt saanut suuren voiton ­- eritoten, jos tapaaminen toteutuu. Vastapainona on kuitenkin se, että miten tämä tilanne sitten olisi edennyt, ellei tällaistakin askelta tule, Niinistö kysyy.

– Minusta tätä ei ole syytä nähdä ensi sijassa arvovaltakysymyksenä, että kuka pääsee tapaamaan ja kenet.

Niinistön mukaan Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain suhde on ollut huolestuttava yhdistelmä arvaamattomuutta ja hyvin tuhovoimaisia aseita. Sen vuoksi Trumpin ja Kimin tapaamiselta on syytä toivoa tuloksia.

– Arvaamattomuus ja tuhoaseet ovat yhdistelmä, jonka kanssa en suosittele maailmaa elämään.

STT

