Presidentti Niinistö: Venäjän myötävaikutus murhayrityksen selvittämiseksi tarpeen – ”Erittäin vakava isku kansainväliselle turvallisuudelle”

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Britanniassa hermomyrkyllä tehty murhayritys on erittäin vakava isku kansainväliselle turvallisuudelle. Hänen mielestään Venäjän myötävaikutus asian selvittämiseksi on tarpeen.

– Molemmat tapauksen taustasta esitetyt vaihtoehdot, Venäjän tietoinen toiminta tai se, että vaaralliset aineet eivät ole sen hallinnassa, ovat hyvin huolestuttavia, Niinistö sanoo tiedotteessaan.

Presidentin mukaan Suomi on valmis antamaan kaiken tukensa ja apunsa Britannialle.

Myös ulkoministeri Timo Soini (sin.) lupaa Suomen kaiken tuen Britannialle ja odottaa Venäjän toimivan vastuullisen valtion tavoin Britannian hermomyrkkyiskun selvittämiseksi. Hänen mielestään on olennaista, että Venäjä alkaa antaa vastauksia sille esitettyihin kysymyksiin.

– Venäjää kohtaan on esitetty raskaita epäilyksiä, joihin heillä olisi syytä vastata, Soini sanoi STT:lle.

Venäjä vastannee karkotuksiin

Soinin mukaan on odotettavissa, että Venäjä vastaa jollakin tavoin Britannian päätökseen karkottaa 23 venäläisdiplomaattia ex-kaksoisagentti Sergei Skripalin myrkyttämisen takia. EU:n ulkoministerit pohtivat mahdollisia lisätoimia kokouksessaan maanantaina.

– Mehän emme vielä tiedä, mitä kaikkea Britannia tekee ja millaista tukea ja apua he haluavat.

Itse teko on Soinin mielestä tyrmistyttävä.

– Jos tämmöinen on kerran mahdollista, siihen kertaan se pitää todella katkaista.

Soinin mielestä brittien viestit asiasta ovat olleet niin voimakkaita, ettei toistaiseksi ole syytä epäillä heidän tietojaan ja motiivejaan.

May: Diplomaattien poistuttava viikon kuluessa

Pääministeri Theresa Mayn mukaan on selvää, että Venäjä oli teon takana. Mayn mukaan diplomaattien epäillään olevan vakoojia.

Mayn mukaan diplomaattien on poistuttava maasta viikon kuluessa. Pääministerin mukaan kyseessä on diplomaattien suurin karkotus Britanniassa 30 vuoteen.

Britannia jäädyttää kaikki kahdenväliset tapaamiset Venäjän kanssa, eivätkä maan johto tai kuninkaalliset osallistu jalkapallon MM-kisoihin ensi kesänä. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kutsu maahan perutaan niin ikään.

Venäjän Lontoon-lähetystö tuomitsi heti Britannian asettamat sanktiot.

– Pidämme näitä vihamielisiä toimia täysin epäoikeudenmukaisina, lyhytnäköisinä ja mahdottomina hyväksyä. Kaikki vastuu Venäjän ja Britannian suhteiden heikkenemisestä on Britannian johdolla, lähetystö sanoi lausunnossaan.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin edustaja torjui jo aikaisemmin Britannian syytökset. Putinin edustajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä ei hyväksy sen paremmin perusteettomia syytteitä kuin uhkavaatimuksiakaan. Peskov toivoi tapaukseen myös lisää maalaisjärjen käyttöä.

Lavrov piti eilen Britannian syytöksiä ”hölynpölynä” ja sanoi, ettei Venäjällä ole mitään vastattavaa.

Britannia ulkoministeriö on varoittanut Venäjällä lähiviikkoina matkustavia kansalaisiaan Britannian vastaisen mielialan ja häirinnän riskistä. Ministeriön mukaan häirinnän riski on kasvanut diplomaattisen selkkauksen vuoksi.

Ulkoministeriöllä ei ole tietoa, että brittien vaikeudet Venäjällä olisivat vielä lisääntyneet.

”Jotain tällaista Venäjä odotti Britannialta”

Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnöniemi pitää Britannian vastatoimia myrkytystapauksessa aika alhaalle mitoitettuina. Hänen mukaansa vaikuttaa sitä, että nyt tehtiin vähin mahdollinen. Yhtäältä todetaan Venäjän olevan selkeästi myrkytystapauksen takana mutta ei haluta eskaloida tilannetta.

Venäjän näkökulmasta Britannian diplomaattikarkotukset ja muut toimet olivat Pynnöniemen arvion mukaan aika lailla odotetun kaltaisia.

