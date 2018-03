Presidentti Trump tviittasi Kiinan presidentistä, kirjoitti nimen väärin

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoo, että Kiina arvostaa Yhdysvaltojen diplomaattisia ponnisteluja Pohjois-Korean suhteen.

Trump tviittasi puhuneensa pitkään Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa tulevasta tapaamisestaan Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa. Trump tosin kirjoitti presidentin nimen väärin Xi Xinping.

Myöhemmin Trump poisti nimivirheen sisältäneen tviitin ja kirjoitti uuden, jossa oli muuten sama teksti, mutta Xin nimi oli kirjoitettu oikein.

Trumpin mukaan Xi arvostaa sitä, että Yhdysvallat ratkoo ongelmaa diplomaattisin keinoin toisen, Trumpin mukaan ”pahaenteisen”, vaihtoehdon sijaan. Ei ole tiedossa, mitä Trump tällä vaihtoehdolla tarkoitti.

Aiemmin tänään Trump viestitti, että mahdollinen tuleva sopimus Pohjois-Korean kanssa olisi hyväksi koko maailmalle. Hän tviittasi asiasta yöllä Suomen aikaa ja vakuutteli, että sopimusta Pohjois-Korean kanssa hierotaan.

Uutinen Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan tulevasta tapaamisesta löi kansainvälisen yhteisön ällikällä. Etelä-Korea kuvaili tapaamisuutista ihmeeksi, mutta reaktiot Pohjois-Koreasta ovat toistaiseksi olleet vaisuja.

Tarkempia yksityiskohtia tapaamisen toteutumisesta ei kuitenkaan ole paljastettu julkisuuteen.

Tillerson joutui lepäämään

Afrikan-kiertueella oleva Yhdysvaltojen ulkoministeri Rex Tillerson on perunut tämänpäiväisen ohjelmansa Keniassa huonon voinnin vuoksi. Yhdysvaltojen ulkoministeriön mukaan Tillerson ei voinut hyvin, sillä pari edellistä työpäivää venyi pitkiksi muun muassa mahdollisen Pohjois-Korea-tapaamisen selvittelyssä.

Afrikan-matkallaan Tillerson on vieraillut Kenian lisäksi Etiopiassa ja Djiboutissa. Alkuviikosta hänen on tarkoitus käydä Tshadissa ja Nigeriassa.

